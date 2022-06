Mercedes MacPherson: "Es necesario visibilizar el sector tecnológico por su enorme potencial de empleabilidad"

Mercedes MacPherson, Chief People Officer de Globant EMEA, nos cuenta la importancia de la formación continua y de adquirir nuevas habilidades para que los jóvenes profesionales se incorporen al mundo laboral.

¿Qué tipos de habilidades buscan las grandes compañías en los jóvenes profesionales?

Qué duda cabe que hoy estamos viviendo una profunda transformación del mercado laboral, por muchos motivos, uno de ellos claramente está impulsada por la aceleración de la digitalización y otro punto de inflexión ha sido claramente el factor pandemia, lo cual ha abierto ha tenido un impacto, no solo por parte de las compañías en la búsqueda de candidatos sino en lo que éstos esperan de las compañías y el reflejo de esto está en el fenómeno como "The Great Resignation"

Si hablamos de las nuevas habilidades que buscan las grandes compañías -como Globant- en los jóvenes profesionales, es crucial destacar la "adaptabilidad". La pandemia trajo grandes cambios a nuestras vidas que se traducen en nuevas formas de entender el empleo y de pensarnos como organización. En este sentido, debemos destacar algunas como el pensamiento analítico, el aprendizaje constante, que implica desaprender y/o reaprender, la capacidad de trabajar en entornos cambiantes e inciertos, así como de trabajar con otros y co-construir, la inteligencia emocional y una gran empatía. Las habilidades técnicas se construyen, sin embargo, las capacidades de base (lo que en las compañías llamamos "soft skills'') son las claves.

¿Hacia dónde debe estar dirigido el conocimiento de los jóvenes?

El conocimiento de los jóvenes puede encontrarse relacionado con los más diversos ámbitos; aunque debe encontrar en la tecnología un nexo indispensable para hacer frente a las necesidades de la sociedad actual. Desde Globant estamos convencidos de que cada vez es más importante que los candidatos, independientemente de la rama de conocimiento en la que estén especializados y de la que provenga su base de formación, deberían tener nociones básicas sobre las últimas tendencias en tecnología o el desarrollo de datos, ya que se están convirtiendo en una ventaja diferencial para su empleabilidad.

Todo ello, sin olvidar el elevado grado de especialización que se requiere de todos aquellos perfiles tecnológicos más experimentados que optan por aplicar a puestos vinculados con la inteligencia artificial, el machine learning, el metaverso u otras disciplinas que van ganando una mayor relevancia con el paso del tiempo.

¿Por qué lo jóvenes no logran incorporarse al mundo laboral?

La Cuarta Revolución Industrial radica en la transformación digital del empleo

Con la llegada de la digitalización de todas las esferas de la economía, el mercado del empleo – tanto a nivel nacional como internacional – se encuentra en un momento de máxima necesidad y transformación. Si analizamos las cifras, 2021 fue un año histórico en la generación de puestos de empleo en el sector.

A pesar de que los hechos ponen de relieve que las circunstancias son propicias y ventajosas a la hora de acceder al mercado del empleo, debemos destacar algunos factores que dificultan esta tarea. Por un lado, si bien es cierto que nos encontramos con un sistema educativo que no se moderniza a la velocidad que demandan las compañías, y que los jóvenes y las jóvenes no eligen carreras STEM, la demanda de personas con formación en TI es mayor a la cantidad de personas formadas que surgen de las universidades e instituciones, recalentando un mercado ya globalizado.

Más importante aún es el hecho innegable de que las compañías debemos ampliar la mirada a la hora de buscar talento. Debemos comprometernos a entrenar en todo lo que sea entrenable, trabajando sobre la base académica ya constituida o aprendiendo a poner en valor la experiencia/formación anterior. No basta con generar empleabilidad, debemos también enseñar nuevas tecnologías, prácticas y hasta nuevas formas de trabajar, con equipos distribuidos, geográficamente dispersos, dónde la diversidad será la norma.

¿Cómo romper con la desconexión entre la crisis del talento y los jóvenes profesionales?

Desde Globant creemos que la crisis del talento se encuentra motivada por una desconexión entre cómo nos comportamos las compañías y lo que los y las jóvenes, sobre todo, esperan de sus empleadores. En Globant, por ejemplo, hemos creado Be Kind; un modo de vida que constituye parte esencial de nuestra cultura. A través de esta filosofía, hemos logrado conectar con las inquietudes reales de los jóvenes profesionales: el autocuidado, la diversidad, la inclusión, las preocupaciones por el medioambiente y la sustentabilidad. En un plano más amplio: la humanidad.

También nos hemos comprometido fuertemente en la formación de talentos, en la reconversión, el otorgamiento de becas.

Nuestro objetivo es llegar a los jóvenes, inspirarlos, proveerles los conocimientos básicos para que entiendan el infinito poder transformador de esta industria

Creemos que es necesario visibilizar el sector tecnológico y su enorme potencial de empleabilidad y de generar impacto social. A través de iniciativas como "Inspire Garage", Becas "Code your Future", programas de Liderazgo Femenino como "She Leads" o la formación de comunidades de mujeres en tecnología como "Women that Build", buscamos romper estereotipos y generar oportunidades.

¿Cómo se puede conseguir ser un perfil atractivo para las empresas?

No existe una fórmula magistral para lograr que un perfil profesional sea más atractivo para las empresas; aunque sí que existen factores diferenciales

Destacar las habilidades que trascienden el plano profesional, mostrando la faceta más humana del candidato es una de ellas. Asimismo, ser capaz de argumentar y razonar; resolver problemas, formarse de forma constante y presentar inquietudes, tener ganas de aprender, tanto en el plano profesional como desde lo personal, son algunas de las claves.

¿Cómo se han adaptado las empresas tradicionales a las nuevas generaciones y su forma de trabajar? ¿Qué ha cambiado?

En muchas industrias hasta la llegada de la pandemia, las empresas estaban convencidas de que la única fórmula para trabajar era presencial. En tecnología este proceso se había iniciado con anterioridad, el teletrabajo y la posibilidad de acceder a un empleo en TI desde cualquier lugar del mundo ya era factible.

En el caso de España, y a pesar del cambio de mentalidad, el porcentaje total de personas que teletrabajan se sitúa en el 14,7%; cifras que distan mucho de la media de la Unión Europea (21,5%) y de otros países como Suecia (40,9%) y Holanda (40,1%)1. Otro aspecto importante a entender en los y las jóvenes es el deseo de lograr autonomía dentro del marco de una empresa. Nosotros buscamos que los equipos se autogestionen, se conformen y constituyan como equipos de trabajo. Nos animamos a pensar en que cada uno pueda elegir su carrera, su proyecto o rol, su "stack" tecnológico y área de especialidad. Creo que este entendimiento ha sido fundamental para atraer a las generaciones más jóvenes.

¿Cuando se habla de habilidades tecnológicas cuáles son las que específicamente se necesitan?

Si hablamos de habilidades tecnológicas, nos referimos a la habilidad de testear o desarrollar software, la habilidad de diseñar, de gestionar proyectos, de entender las experiencias de los usuarios y consumidores, entre otras. Son habilidades muy amplias, que se van consolidando en perfiles con diferentes niveles de experiencia dentro de la organización.

Pero hay que considerar que cuanto más amplia es la organización las capacidades técnicas hacen referencia a un grupo de habilidades, lo que buscamos son perfiles holísticos, de allí la complejidad

¿Qué son las soft skills y por qué son importantes para las compañías?

Tal como comentábamos anteriormente, las competencias transversales, también conocidas como soft skills, son aquellas habilidades que no se encuentran vinculadas con los conocimientos y por ende son las menos aprendibles o enseñables, como podrían ser las habilidades interpersonales, la habilidad de liderar personas, la empatía o el sentido común.

En la actualidad, muchas empresas estamos comprometidas con una forma de hacer negocios que es humana, cercana y alineada con los problemas sociales

Lo que hace necesario disponer de equipos de trabajo que dispongan de estas habilidades para conectar con el entorno en el que se desenvuelven, más allá de lo profesional.

Relacionados Metaverso y educación