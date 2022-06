Idiomas y tecnología, las áreas más demandadas en los cursos de verano

Todos los años aumenta la oferta de cursos de verano en España, porque cada vez son más las personas que llegan al país para formarse mientras pueden hacer turismo y disfrutar de sus vacaciones.

Las ciudades más demandadas por los jóvenes son Madrid y Barcelona, ya que son donde más se ofrecen estudios académicos durante este periodo. Los cursos de verano están dirigidos a los estudiantes de grado, postgrado, máster, y a profesionales que ya están trabajando, pero quieren ampliar sus conocimientos. Estas formaciones abordan diferentes temáticas de actualidad científica, cultural, social o política. De esta forma, se logra que los estudiantes puedan adquirir nuevas habilidades que les ayudarán para mejorar sus aspiraciones de cara al mercado laboral.

¿Qué curso elegir?

Ante la gran variedad de cursos ofertados por las universidades, la primera duda de los estudiantes es cómo elegir de la manera más adecuada una formación que se adapte a sus necesidades o requerimientos y que les permita generar nuevas habilidades.

El primer punto es tener claro el objetivo académico, profesional o personal al que se quiera llegar. Otro factor fundamental es el precio, que dependerá del tiempo que duren y si es ofrecido por una universidad privada o una pública. En este último caso, el coste será más asequible, pero los filtros para ser admitido suelen ser más estrictos. En la actualidad, también hay varias formaciones gratuitas para los estudiantes que en este momento no tienen un presupuesto extra para educación y quieren seguir aprendiendo. Un factor clave para poder decidir entre toda la oferta de cursos es saber si ofrecen créditos para un máster o doctorado, que se esté cursando o se piense realizar en un futuro.

Oferta académica

Sin lugar a dudas los cursos más ofertados este verano son los de idiomas, entre los que destacan el aprendizaje del inglés y del francés. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) oferta este año distintos niveles de idiomas por un coste que ronda los 490 euros. Empiezan el 4 de julio y finalizan el 22 del mismo mes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Otra propuesta de la UPF es su modelo más plurilingüe, donde proponen a los estudiantes cursos de 20 horas, permitiéndoles probar un idioma diferente cada semana. Entre las opciones están: italiano, ucraniano, árabe, alemán, ruso o francés. Los alumnos no necesitan conocimientos previos, ya que todos los niveles son iniciales y sus precios van desde los 60 hasta los 100 euros, dependiendo de cuantos cursos escojan. Los horarios serán por las mañanas de 9:30 a 14:00 de lunes a viernes.

Por su parte, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) oferta idiomas en varios niveles desde A1 hasta C1 en dos modalidades: online y presencial, con un coste alrededor de los 300 euros con un total de 40 horas de clases, todos los cursos empiezan el 4 de julio y finalizan el 15 del mismo mes.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) tiene una de las ofertas más amplias este verano con 62 cursos que empiezan el 4 de julio. La UCM ha dividido las actividades académicas en cuatro grandes ejes: salud, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. La oferta más amplia se centra en el área de ciencias sociales con 44 cursos, donde los estudiantes podrán elegir entre: big data, comunicación política, neuromarketing, redes sociales, dirección comercial, gestión de proyectos o políticas públicas, entre otros. Todos los ciclos formativos se ofrecerán en un horario fijo de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes y para los alumnos de grado de la UCM cada cursos les otorgará tres créditos académicos.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) presenta una oferta más limitada en la temática de ciencias sociales, con un planteamiento centrado en: historia, escritura, transformación social, derecho penal e igualdad de género. Los horarios de todos sus cursos serán por la mañana y por la tarde, ya que su metodología es intensiva en los meses de junio, julio y agosto, dependiendo de la materia que se escoja. En este caso, son mucho más accesibles, van desde los 64 euros hasta los 190 euros, incluido alojamiento, para estudiantes que vengan de otras ciudades.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) este año presenta una programación especial por sus 90 años desde la creación de su escuela de verano. Ofrecen más de 100 cursos avanzados y talleres que tendrán lugar principalmente en Santander desde el 20 de junio hasta el 9 de septiembre. Dentro de su propuesta destacan las materias de biología y biomedicina con temáticas que abarcan temas como: alergias alimentarias, conductas suicidas en jóvenes, cáncer de mama y advanced therapies. Todos sus precios van desde los 90 hasta los 140 euros.

En en el área más técnica, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) no se queda atrás. Este año su programa está centrado en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura y la investigación aeroespacial, cuyos cursos se realizarán desde el 11 hasta el 24 de julio y conllevan reconocimiento de créditos de libre elección para los estudiantes de la UPM.

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) plantea un programa 100% presencial con plazas limitadas desde el 28 de junio al 8 de julio. Su propuesta está centrada en los estudiantes que han terminado el bachillerato y están próximos a tomar la decisión de qué grado cursar, por eso la UFV plantea que a lo largo de estas dos semanas se conozcan sobre diferentes áreas. El objetivo final es que los estudiantes puedan ahondar en las áreas de su interés. Sus costes son de 300 euros las dos semanas de formación. En esta misma línea, desde IE University plantean un summer school para jóvenes que quieren ampliar sus conocimientos y saber en qué enfocarse los años siguientes. Sus cursos tendrán una duración de tres semanas del 4 al 22 de julio con un precio total de 3.200 euros y las temáticas que abordarán son: marketing & communication, finanzas internacionales, innovation and technology e impact of design on business and environment. Todas estas actividades se van a realizar en inglés porque quieren fomentar clases de nivel internacional. En cuanto al área de diseño, creatividad, comunicación y arte, el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona (BAU) ofrece una amplia gama de cursos durante el mes de julio, con una modalidad intensiva de 24 a 30 horas es sus formaciones. El objetivo principal es completar el aprendizaje de los estudiantes y profesionales. Sus talleres abordan temáticas como: Adobe Photoshop CC, UX y Diseño de Interacción y creación de moda. El valor puede ser de los 300 hasta los 470 euros.

Cursos 'online'

Una de las propuestas más llamativas este año es el aprendizaje virtual, donde también hay una gran oferta para los estudiantes. IEBS Digital School ofrece cursos totalmente online entre los meses de junio, julio y septiembre con temáticas que incluyen: blockchain y criptomonedas, project management, business agility, gaming, social selling y ventas 3.0, email marketing y tropicalización de marcas. Lo mejor de esta propuesta es que los alumnos podrán acceder a cualquiera de estos programas de forma totalmente de manera gratuita y no necesitan cumplir ningún requisito previo o específico para poder inscribirse. También tendrán flexibilidad horaria.

Desde la UCM también cuentan con programas en línea con enfoque en áreas como: comercio digital, planificación estratégica, gestión de la experiencia del cliente, bioética y nuevas tecnologías. Dichas formaciónes tienen horarios fijos por las mañanas y las tardes dependiendo la temática por la que se opte.

En definitiva, son múltiples las opciones con las que cuentan los alumnos este año. La formación continua es esencial para mejorar y fortalecer las habilidades dentro de un perfil profesional.

¿Qué hacer después del bachillerato?

Tras superar la EBAU la mayoría de alumnos deben elegir cómo continuar formándose. Las opciones más demandadas generalmente son los ciclos formativos de grado superior y los estudios universitarios, sin embargo, muchas veces los jóvenes no conocen cuáles son sus aptitudes y sus intereses profesionales. Actualmente, gracias a cursos específicos los estudiantes pueden tomar esa decisión de una manera más acertada, saber donde enfocar sus conocimientos y, sobre todo, poder despejar sus dudas para que en un futuro se reduzca el abandono en educación superior. El verano es una oportunidad perfecta para que los jóvenes puedan experimentar diferentes temáticas que les lleven a tomar una decisión mucho más acertada y consciente, sabiendo de primera mano qué van a realizar y aprender a lo largo de su carrera. Sobre todo podrán ampliar sus planes a futuro y aplicar esos conocimientos en su vida laboral. El punto más importante es que tendrán una idea mucho más precisa de qué demanda el mercado laboral al involucrarse desde ya con profesionales, profesores y expertos del mundo académico.

