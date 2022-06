Vox apoya el recurso de Ayuso ante el Supremo contra el currículo de Bachillerato y dice que se alegra por "su cambio de criterio"

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, dijo este martes que su partido respalda el recurso presentado por el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Supremo contra el currículo de Bachillerato y manifestó que se alegran del "cambio de criterio" de la mandataria madrileña, quien "se ha dado cuenta de que se adoctrina en los colegios".

Declaró que Vox lleva denunciando hace muchos años que se adoctrina en los colegios y añadió que se "alegra que tome esta bandera" ahora Ayuso. Asimismo, echó en falta que Ayuso también tome medidas contra las "leyes ideológicas" como las de Lgtbi y aseguró que Vox "seguirá dando la batalla cultural" en este asunto y que seguirá exigiendo que se deroguen. Íñigo Henríquez de Luna declaró que en los colegios "hay que formar y no adoctrinar".Sobre este mismo asunto, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, defendió el recurso de Ayuso y añadió que la izquierda utiliza la educación como "instrumento de adoctrinamiento". Sin embargo, dirigiéndose a Vox señaló que no se eliminarán las leyes Lgtbi.El resto de representantes de la izquierda se mostraron muy críticos con el recurso de Ayuso, durante las rueda de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces.La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, explicó que su grupo se ha reunido con una asociación de libros de texto quienes les han manifestado su preocupación por el hecho de que han invertido millones en reserva de papel y no saben ahora "si van a tener que retirar el material"."Es un anuncio irresponsable que pone en riesgo la libertad de cátedra de quienes redactan los libros de texto. Este recurso no tiene ningún viso de prosperar. Es absolutamente mentira que se adoctrine en las aulas públicas de la Comunidad", manifestó."

Tufillo a aroma de dictadura

"La portavoz de Más Madrid, Mónica García, criticó que Ayuso pretenda "censurar conceptos de los libros de Bachillerato como el cambio climático, la sostenibilidad o la visibilización de las mujeres en la historia y los roles de género". Además, denunció el "tufillo a aroma de dictadura" que se genera con este tipo de anuncio "rancio, inútil y ridículo".Para el portavoz del PSOE, Juan Lobato, hay gobiernos que se dedican a aprobar leyes y proyectos, mientras que otros "recurren, atacan y confrontan permanentemente". A su juicio, el PP de Madrid se dedica "constantemente a atacar, a impugnar y a poner en duda a las editoriales de libros de texto".Por ello, afirmó que Ayuso debería "dedicarse menos a recurrir y más a gestionar. Tenemos a los profesores atacados por el PP. Debería centrarse en su tarea en vez de su numerito del día".

