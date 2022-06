Schiller International University estrena campus en París

Situado en el corazón de París, en el número 55 de la Avenida Hoche en el 8º distrito, a solo unos minutos andando del Arco del Triunfo de la Estrella, junto a los Campos Elíseos, el nuevo campus de París de Schiller International University acaba de abrir sus puertas. Marta Muñiz, Consejera Delegada de Schiller, y Claire Bourgeois, Directora del Campus, recibieron en París recientemente a estudiantes, alumni e invitados que se acercaron a conocer las nuevas instalaciones.

Esta nueva sede tiene acceso directo al transporte público, y está rodeada de tiendas y restaurantes, lo que la convierte en una ubicación perfecta para sumergirse en el ambiente, la cultura y la historia de la ciudad de París. El nuevo campus es el resultado de meses de trabajo de diferentes equipos para adaptar el espacio y el mobiliario a las necesidades de la metodología y el modelo académico de Schiller, en el que prima el aprendizaje experiencial y la participación activa de los estudiantes. Para ello se han diseñado espacios de aprendizaje de última generación equipados con la última tecnología digital, que adaptan las aulas al tipo de clase y al tamaño que se requiera.

El campus cuenta con tres plantas en las que se combinan las aulas con espacios comunes de trabajo y relax. También dispone de una biblioteca y una sala de estudio independiente. Marta Muñiz ha declarado: "Hemos aplicado toda nuestra experiencia académica al diseño de este nuevo campus, creando el espacio perfecto para el aprendizaje experiencial de nuestros estudiantes.

El resultado lo convierte en el lugar perfecto para cursar cualquiera de nuestros programas y obtener una experiencia inmersiva en la cultura, la historia y el ambiente de la ciudad de París. Se une a nuestros campus de Madrid, Heidelberg y Tampa, en Florida, para ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje internacional incomparable". El campus de Schiller International University en París ofrece bachelor's degrees en International Relations and Diplomacy, International Business, Computational and Applied Mathematics, Business Analytics, International Marketing y Computer Science. También cuenta con Master's Degrees en International Business, Master of Business Administration, International Relations and Diplomacy, Data Analytics, Global Trade and Finance and Sustainability.