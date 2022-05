Más Madrid propone la gratuidad del servicio de comedor para niños hasta 12 años en centros públicos educativos

Servimedia Madrid

La diputada de Más Madrid del Parlamento regional María Pastor registró este viernes una proposición no de ley que reclama poner en marcha un plan que garantice el servicio de comedor para niños de hasta 12 años en los centros educativos públicos y ofrecer actividades extraescolares gratuitas en todos los centros de Infantil y Primaria, al menos dos días por semana, a partir del curso 2022-2023.

Más Madrid plantea una serie de medidas para avanzar en la gratuidad en los servicios educativos prestados en los centros educativos públicos de la región, entre ellas la creación de un observatorio que cuente con expertos y con la comunidad educativa dedicado a evaluar el impacto educativo, social y familiar de los tipos de jornada educativa. También pide que se garantice que la calidad de la educación de los niños y niñas en los centros educativos no dependa de la renta familiar. "Avanzar hacia la gratuidad del comedor y las actividades extraescolares supone avanzar hacia una educación más equitativa que no dependa de si tu familia puede pagarla o no", señaló María Pastor.

Respecto a la decisión de la Comunidad de instaurar de manera excepcional la jornada continua, derivada de la crisis sanitaria de la covid, esta formación dice que de acuerdo con las encuestas, el 50,9% de los centros decían tener jornada continua en el curso 2019-2020, antes de la pandemia. En el curso 2020-2021 se pasó a un 72,3% para retroceder apenas imperceptiblemente hasta el 71,4% en el curso actual. Citando el estudio reciente titulado 'Jornada escolar continua: cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo', Más Madrid destaca el impacto negativo que tendría la jornada continua para las familias y niños y niñas. Para Más Madrid, el servicio de comedor "favorece la autonomía, la socialización y la calidad de la alimentación, especialmente para rentas bajas".

