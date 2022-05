La directora de Universidades CEU considera que la LOSU será "positiva" si sus requisitos son para públicas y privadas

Servimedia Madrid

La directora de Universidades y rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, revindicó en una entrevista en Servimedia que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) trace los mismos requisitos "para todos" y señaló que, a juzgar por los puntos que introduce su borrador, la norma será "positiva".

"Son elementos cada vez más exigentes, pero no me parece mal, siempre que sean los mismos para todos, universidades públicas, privadas, las de nueva creación... Si ese estándar es para todos, consigue elevar el nivel de calidad de la formación y me parece positivo", indicó en referencia a las novedades que introduciría la nueva ley, a partir del borrador que se conoce. Este documento preliminar, indicó la rectora, aunque se encuentra "en 'stand by'" por el reciente cambio de ministro, contemplaría "el endurecimiento de los requisitos sobre todo en el ámbito de la investigación para que una universidad pueda ser reconocida, desde aspectos como el presupuesto dedicado a la promoción de la investigación, se exige que sea el menos el cinco por ciento, o requisitos como el número de publicaciones, proyectos en competencia, profesores con sexenios ", enumeró. "Si ese estándar para todos consigue elevar el nivel de calidad de la formación me parece positivo", remarcó. En este contexto, la directora de Universidades CEU consideró que la futura normativa sobre la Educación Superior debe apostar por dos cuestiones especialmente. "Espero que tengan un lugar destacado la internacionalización del sistema universitario y también la búsqueda de la empleabilidad de los estudiantes", indicó, de forma que el sistema español se haga "más competitivo"."Todo lo que beneficia a todo el sistema favorece también a todas las universidades que pertenecen a él", subrayó, y presumió de que en CEU se sienten "muy satisfechos" por los avances en internacionalización, ya que tienen un 25% de alumnos de grados completos que son extranjeros.

Ley de educación

La rectora de la Universidad CEU San Pablo también se refirió a cómo puede afectar la nueva Ley de Educación, conocida como 'ley Celaá' en lo que se refiere a la base que tendrán los alumnos cuando lleguen a la universidad. Por ejemplo, la norma permite promocionar de curso con suspensos (y titularse en Bachillerato con una materia pendiente) y apuesta por las competencias frente a los contenidos enciclopédicos.A este respecto indicó que "no es nada formativo" que no se ponga en valor el esfuerzo y que es "poco equitativo" porque "pone en igual situación a quienes se esfuerzan que a quienes no". "Nos lo deberíamos repensar", pidió. Sin embargo, apuntó que el trabajo por competencias, "si se hace bien, es una buena medida". "Es una forma de enseñanza más integradora, más transversal. Coincide con los esfuerzos que estamos haciendo también en nuestras universidades, que rompa encasillamientos, donde hay un trabajo de equipo de los profesores y de preparación de las clases", expuso.Eso sí, "hay que hacerlo bien" y argumentó que "no quiere decir que ni se tenga que bajar el nivel ni que se tenga que enseñar menos cosas, ni que todo el mundo pueda pasar sin haberse esforzado en su proceso de aprendizaje". "El papel lo resiste todo pero luego las cosas son buenas o malas en función de cómo se lleven a la práctica", añadió.Por eso puso en valor la autonomía de los centros para aplicar esa ley educativa, la Lomloe, que llegará a las aulas con el nuevo curso. "Si los centros tienen autonomía suficiente para llevarlo a la práctica puede ser bueno", pues "con ese modo de trabajar por competencias será mas fácil para las universidades seguir profundizando en ese camino" en el que el mercado laboral "está pidiendo" competencias. "Pero sin conocimientos no son competencias, no nos equivoquemos", zanjó.