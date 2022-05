Iván Vilar: "Damos vida a los Trabajos Finales de Grado y de Máster para que puedan emprender"

Isabel Figueroa Madrid

Start Your Up, una iniciativa que nace para apoyar a jóvenes universitarios emprendedores que han terminado sus estudios y disponen de un Trabajo de Final de Grado o de Máster aprobado. Si el proyecto es de una idea de negocio, Start Your Up estudia la viabilidad del proyecto. Iván Vilar, CEO de la compañia, nos cuenta sus principales objetivos.

¿Cuál es el principal objetivo de Start Your Up?

Nuestro principal objetivo es acompañar a los graduados en su emprendimiento, tanto en la mentoría, como en el asesoramiento y hasta en el capital, según cada caso. Y para los que no desean emprender su proyecto, les ayudamos a venderlo a través de nuestra Web, donde un emprendedor sin proyecto se lo pueda comprar y aprovecharlo.

Es decir, damos vida a los Trabajos Finales de Grado y de Máster para que puedan emprenderse de algún modo

¿Qué les impulsó a invertir en este tipo de proyectos?

Como profesores de universidad y largos años de experiencia en empresas y expertos en emprendimiento, observamos que el 85% de los alumnos que realizaban los trabajos finales de grado y de máster, no hacían nada con él, únicamente servían para aprobar.

Además, observamos también, que el 95% de los emprendedores tenían carrera universitaria

Por último vimos que no se realizaba la transferencia del mundo universitario al empresarial, hay muchas organizaciones e inversores, pero ninguna enfocada en esta necesidad, por lo que decidimos ayudar a los graduados orientándolos en todo momento.

¿Cómo funciona?

Los graduados que acaban su TFG/TFM y quieran emprender , solo deberán subir su proyecto a través de nuestra web para que lo podamos revisar y transformar de proyecto universitario a proyecto real. Una vez realizada la revisión contactamos con el emprendedor para estudiar conjuntamente la viabilidad del proyecto y la puesta en marcha del mismo. Si el graduado no quisiera emprender, el procedimiento es el mismo, solo que el trabajo lo subiríamos a la web para que un emprendedor lo pueda comprar.

Le sugerimos un precio de venta aunque siempre será decisión del graduado

¿Cómo Start Your Up ayuda a los estudiantes?

Nuestro objetivo es que se puedan crear muchos proyectos viables, que se impulse el emprendimiento y crezca el ecosistema emprendedor de manera sana. Es por este motivo que la mejor manera de que lo anterior salga adelante, es acompañando a los graduados a emprender. Los alojamos en nuestras oficinas, los mentorizamos y les inyectamos capital en algunos casos, en el resto, les buscamos inversores y subvenciones.

Una vez que el proyecto sale adelante, nos salimos del capital y dejamos al emprendedor que siga su camino

¿A qué tipo de alumnos está dirigido el programa?

Start Your Up no es un programa, es una incubadora/aceleradora que trampoliza y transfiere el conocimiento a los emprendedores. El tipo de graduados al que vamos dirigidos son a los que ya han finalizado actualmente ( o hace unos años ) su TFG/TFM ya sea en el área Económica , Empresarial , Ingeniera o Tecnológica.

¿Qué requisitos se debe cumplir?

El único requisito que debe cumplirse es que el TFG/TFM haya sido aprobado por una Universidad oficial , en España o fuera de ella. En Start Your Up revisamos todos los trabajos y los transformamos a proyecto real, es decir, si hay alguna carencia la sugerimos incorporar.

¿Cómo pueden los alumnos acceder a Star Your Up?

El acceso es muy sencillo, solo deberán subir sus trabajos en nuestra web y una vez revisado los mismos les proponemos emprender o vender.

¿Qué tipo de habilidades pueden los jóvenes emprendedores adquirir gracias a Start Your Up?

Las habilidades que van a adquirir es de ser emprendedores expertos capaces de pilotar su propia empresa.

