Erwan de la Villeón: "Puy du Fou despierta en los niños interés por aprender la historia española"

Isabel Figueroa Madrid

El entretenimiento puede sembrar la curiosidad en niños y jóvenes sobre la historia de España y sus personajes más emblemáticos. Erwan de la Villeón, CEO de Puy du Fou España, nos cuenta la importancia de implementar este tipo de proyectos.

¿Cuál es el objetivo principal de Puy du Fou?

El objetivo principal de Puy du Fou es ilusionar y emocionar a los visitantes con héroes e historias, que tienen que ver con su propia cultura, con su propio pasado.

Es poner en valor la cultura popular a través de espectaculares puestas en escena. Dicho de otra manera y muy resumido: que nuestros hijos se ilusionen, sueñen y se apropien su propia cultura y de los héroes históricos, a través de un ocio que también tenga que ver con sus raíces históricas.

¿Cómo ayuda a nivel educativo?

Es una ayuda fundamental pero no se sustituye en absoluto a la labor educativa. Es decir, en Puy du Fou se abren perspectivas agradables, atractivas e interesantes sobre la historia, el pasado, la cultura, pero desde una perspectiva de ocio.

Las ganas por conocer se despiertan cuando ves algo que te gusta. Así, por ejemplo, cuando te has quedado maravillado con el espectáculo "A Pluma y Espada" donde Lope de Vega es el protagonista, surgen las ganas de conocer más sobre su vida y su obra.

Del mismo modo, nos ilusionan ver a los más pequeños recorrer las calles de la Puebla Real vestidos de El Cid con su tizona, en vez de la espada de Darth Vader o El Señor de los Anillos.

Nos encanta saber que Puy du Fou España despierta en los niños interés por la historia española, ganas por conocer más sobre su pasado

Lo ancianos decían que "la filosofía es hija del asombro", y de forma más general la adquisición de cualquier contenido, del saber. Y esto viene de que antes están las ganas por saber y conocer y es lo que verdaderamente anima. En ese sentido, ayudamos a nivel educativo para que después los profesores, los pedagogos, puedan hacer su labor que esta sí que es de verdad didáctica. Nosotros es más bien una labor lúdica, una labor de despertar las ganas y hacer el contenido más atractivo.

La falta de conocimiento de la que padece la cultura de la historia viene antes que nada de una falta de cariño, una falta de atractividad. Nosotros venimos aquí a colmar este hueco para que después puedan construir y enseñar cosas que son intelectuales. Nos dirigimos al corazón, y cuando el corazón está dispuesto, el cerebro sigue. Es así como funcionamos: primero el corazón, y luego el cerebro.

¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje a través del entretenimiento?

Nos inspiramos de las grandes labores de los grandes pedagogos de todos los tiempos. Primero dame ganas de conocer y luego dame contenido, porque uno no conoce lo que no ama primero.

Dicho de otra manera, si un contenido no es "atractivo" y no le ves ningún interés, pues difícil será que lo quieras aprender.

¿Qué aprenden los niños y las niñas a través de los espectáculos?

Aprenden una cosa fundamental: aprenden a amar, aprenden a tener cariño a la cultura, ya que hacemos agradable lo sustancial.

De alguna manera, hacemos como los profesores de cocina o como los padres que generalmente enseñan a sus hijos a amar no solamente lo dulce, y no solamente las chuches, y los caramelitos, sino también las cosas con más trasfondo. Y, para ello, la labor educativa de Puy du Fou es clave.

¿Qué tipo de habilidades pueden desarrollar los niños?

Nos dirigimos a los niños, pero también nos dirigimos a otros públicos, porque en el fondo esta es la clave, queremos que todos vuelvan a descubrir su alma de niño y la habilidad de los niños que nos interesa expresamente como la capacidad de maravillarse, la capacidad de enamorase de una cosa que les ilusiona, que les transmite un soplo épico, que les transmite ganas de revivir un viaje en la historia Porque no solo de pan y de juegos se nutre el hombre sino también de grandes sueños.

Todos somos imitadores del Quijote, en ese sentido, y todos necesitamos tener una raíz en la historia. Necesitamos unas perspectivas ilusionantes que no tienen nada que ver con lo meramente material.

¿Cuál es la importancia para el aprendizaje de los niños y de los jóvenes?

Aquí una procesión importante es que nosotros no somos profesores, no somos profesores de historia.

Somos historiadores, nos empapamos de la historia para escribir los guiones, poner en escena

Pero también, nos tomamos muchas licencias artísticas, y sobre todo, privilegiamos el soplo ético, el reconstituir la fantasía, la epopeya, el mito, más bien que la exactitud histórica.

Nuestra misión más noble es darle a la gente ganas de saber de dónde viene porque "cuando uno sabe de dónde viene, sabe a dónde va". Se dice también: "uno no es de donde nace sino de donde pace".

¿Qué les impulso a venir aquí?

El amor a España, y las ganas de hacer un proyecto bonito.

¿Qué os impulsó a invertir en este tipo de proyectos?

La primera línea de todo es la ilusión, las ganas de compartir la riqueza histórica y cultural que tenemos. Es saber hacer un amor profundo a la cultura popular y saber hacer para ponerlo en escena y hacerlo atractivo. Sabiendo además que le gusta al público y sabiendo que además de pasarlo bien van a volver a enamorarse de alguna manera.

El amor es volverse a enamorar de su propio patrimonio

Hay que escuchar a la gente al salir de los espectáculos, por ejemplo el del Cid, y escuchar a un niño diciéndole a su padre (como ocurre todos los días aquí) : "Papa pero es que el Cid es la bomba, es el mejor". Y esto es lo que realmente nos ilusiona, nos ilusiona que no sea solamente Pokémon, o que no sea solamente Beyoncé o Justin Bieber, sino que también el Cid tenga su carta , su letra de nobleza, en la mente, en los espíritus de los españoles.

¿Por qué es importante invertir en ese tipo de proyectos?

Nosotros no pretendemos hacer obra de educación pública. Que al público le encante es una cosa, que haya mucha gente en el público que piense "oye pues esto educativamente está genial", nos parece estupendo. Sin embargo, no queremos entrar en juicios de valor diciendo que es importante porque somos lo más, porque es fundamental para que no se pierdan las tradiciones

Esto dejamos que el público opine lo que quiera. Es importante porque es super bonito, le encanta a la gente, pero les encanta en el sentido más profundo de la palabra y esto es lo que nos interesa, no es vital, es bonito, no es esencial, es bueno .

Es importante porque nos lo creemos, porque nos encanta, nos gusta lo que hacemos, somos gente de espectáculos, gente de cultura, nos encanta celebrar la cultura sin más.

Somos como los niños, que juegan, pero de adultos. Compartimos nuestros juguetes y nuestros juegos con ellos. De esto se trata en el fondo, se trata de jugar, de ilusionarnos.

Esto es lo que nos impulsó a invertir en estos proyectos, sobre todo el que impulsó Philippe de Villiers a crear el Puy du Fou en su tiempo y lo que nos ha promovido a traer el proyecto a España. Tenemos un parque en Francia que es impresionante, que está celebrado por todo el mundo como un gran éxito como un parque muy original, una nueva generación de parques.

Sabemos que es un concepto universal, ha sido inventado en Francia pero es un concepto universal

Celebras tu cultura y lo celebras a través de grandes puestas en escenas épicas , de enseñar a todo el mundo lo bonita que es la cultura