Adrián García:"TikTok ha demostrado ser canal muy eficaz para hablar de educación"

Isabel Figueroa Madrid

Según los datos publicados por Tik Tok España el 70% de los usuarios ve vídeos educativos hasta el final y el 68% le da a "me gusta", su #AprendeConTikTok acumula más de 15.800 millones de visualizaciones. Esto ha hecho que la plataforma tenga ya varios casos de éxito, como es Adrián García, un joven graduado en física con un máster en física interdisciplinar y de sistemas complejos, que comparte a través de su perfil @elfisicobarbudo con más de medio millón de seguidores, curiosidades sobre el mundo de la física, que para muchos estudiantes puede ser un tema tedioso y más complicado.

¿TikTok es una herramienta para la educación?

¡Por supuesto! TikTok es un canal de comunicación y, como tal, se puede utilizar para hablar de educación.

De hecho, creo que en eso consiste ser divulgador, en encontrar esos canales a través de los cuales poder llegar a la sociedad. En este sentido, creo que TikTok se ha demostrado como un canal muy eficaz.

¿Qué brinda esta plataforma que no lo hacen otras redes sociales?

Yo creo que sin duda su enorme alcance orgánico. TikTok te permite llegar a una audiencia que en otros canales sería prácticamente imposible. En TikTok puedes empezar desde cero y el primer día llegar a miles de personas sin tener una gran base de seguidores, ni una estrategia de comunicación muy elaborada.

Podríamos decir que en TikTok no es necesario generar la audiencia previamente, sino que consigues llegar a ella

¿Cuál es el mayor reto al enseñar por TikTok?

Yo creo que captar la atención de una persona que quizás en ese mismo momento no está predispuesta a aprender.

La gente está en TikTok y puede estar viendo vídeos muy diferentes entre sí y el mayor reto es tener que competir por esa atención y "enganchar" a los usuarios durante los primeros segundos para que puedas hacerle llegar tu contenido científico.

¿Cómo logras mantener motivada a tu audiencia?

De la misma manera que me motivo a mí mismo: cambiando de tema constantemente

Tengo suerte porque la física es una rama de la ciencia súper amplia, así que sin salirme de mi especialidad tengo un montón de posibilidades.

El lunes puedo hablar de planetas y satélites, el martes sobre la ciencia detrás de los Power Rangers y el miércoles acerca de física de sistemas complejos. La diversidad es algo que valoro mucho y creo que mi audiencia también. Que cada vídeo sea único y en temas que te sorprendan e igual estén lejos de aquellos que te podrías esperar.

¿Cuáles son las ventajas de TikTok como herramienta educativa?

Una de las principales ventajas que tiene es el formato vídeo que yo creo que el más completo ya que puedes combinar imágenes, animaciones, sonidos tienes un montón de posibilidades para hacer llegar tu mensaje y tu contenido.

Esto es algo que otros canales no tienen: por ejemplo, la radio no tiene imagen, en los blogs es más complicado insertar animaciones pero el vídeo lo tiene todo. Todo esto combinado con el gran alcance que comentaba antes da como resultado una plataforma que puede funcionar perfectamente para crear contenido educativo.

¿El sistema educativo tiene que evolucionar frente a estos nuevos cambios tecnológicos?

No cabe duda de que las plataformas no van a sustituir a un buen profesor, pero TikTok es una realidad y lo que no deberíamos hacer es taparnos los ojos frente a estas nuevas tecnologías y hacer como que no existen.

¿Cuáles serían las claves para que los docentes puedan enfrentar estos cambios?

Aunque hay muchos que ya lo hacen, creo que la formación es un aspecto clave y fundamental para esta adaptación.

Además, algo que también considero muy importante es que los docentes se interesen por estos nuevos cambios y por los intereses de sus alumnos para poder conectar con ellos.

¿Cuáles serían los primeros pasos para usar TikTok en el aula?

Desde mi experiencia, lo primero es que el contenido que creas intente transmitir lo que te apasiona

Realmente no hay excusas: no necesitas la mejor cámara ni micrófono. Con un móvil cualquier puede empezar a crear contenidos y a aportar su granito de arena a la comunidad educativa de la plataforma.

