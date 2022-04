El rendimiento en matemáticas de las niñas igualó al de los niños antes de la pandemia

Servimedia Madrid

La brecha de género en rendimiento en matemáticas se redujo antes de la pandemia, según un informe publicado por la Unesco con datos de varios estudios internacionales recabados antes de la irrupción de la covid.

El reporte 'Monitoreo de la Educación en el Mundo de la Unesco' analiza datos de 120 países referentes a las etapas de Primaria y Secundaria y refleja que, aunque en los primeros años, los niños obtienen mejores resultados que las niñas en matemáticas, pero esta brecha de género desaparece posteriormente.Incluso, esa brecha de género se ha cerrado en los países más pobres y, más aún, se ha invertido, como ocurrió en Malasia, Camboya, Congo y Filipinas. "Sin embargo, es probable que los sesgos y los estereotipos sigan afectando los resultados del aprendizaje", indicaron los autores, que también matizaron el optimismo de estos resultados en el impacto posterior que ha tenido la pandemia.De hecho, la mayoría de estos datos se han publicado en informes internacionales en los últimos 18 meses, pero se refieren a la situación justo antes de la covid. "Sabemos que los resultados del aprendizaje se vieron gravemente afectados en aquellos países que cerraron escuelas durante largos períodos y no pudieron ofrecer oportunidades de aprendizaje remoto a los mayoría de sus alumnos", por lo que habrá que esperar unos meses para evaluar ese impacto.Aún así, el reporte de la Unesco también señala que en los países de ingresos medios y altos, las niñas en la escuela secundaria obtienen calificaciones significativamente más altas en ciencia, aunque siguen optando menos por carreras científicas.

El documento también se hace eco de que si bien las niñas se desempeñan bien en matemáticas y ciencias, se desempeñan aún mejor en lectura."Las niñas están demostrando lo bien que les va en la escuela cuando tienen acceso a la educación. Pero muchas, y en particular los más desfavorecidas, no tienen la oportunidad de aprender en absoluto. No debemos tener miedo de este potencial, sino alimentarlo. Por ejemplo, es desgarrador que la mayoría de las niñas en Afganistán no tengan la oportunidad de mostrarle al mundo sus habilidades", lamentó Malala Yousafzai, cofundadora de la Fundación Malala."Aunque se necesitan más datos, las publicaciones recientes han ayudado a dibujar una imagen casi global del género brechas en los resultados del aprendizaje justo antes de la pandemia. A las niñas les va mejor que a los niños en lectura y en ciencias y se están poniendo al día en matemáticas. Pero aún es menos probable que tengan un desempeño superior en matemáticas debido a los prejuicios y estereotipos. Necesitamos igualdad de género en el aprendizaje y garantizar que todos los alumnos alcancen su potencial", señaló el director del Programa Global de la Unesco Manos Antoninis,