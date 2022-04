Franca Ovadje: "Tech Power permite que las niñas adquieran y desarrollen habilidades tecnológicas"

Isabel Figueroa Madrid

El premio Harambee 2022 ha sido concedido a la economista nigeriana Franca Ovadje, conversamos con ella para conocer más de cerca los desafíos de la educación de las niñas africanas.

¿Cuál es el objetivo de este premio?

Pienso que es dar visibilidad y ayudar económicamente a proyectos solidarios en favor de las mujeres más vulnerables de África subsahariana y de esta forma colaborar eficazmente para disminuir la brecha de género que existe en el continente africano

¿Cuáles son las ventajas de lograr ser el ganador?

La mas importante es que lograré poner en marcha el proyecto Tech Power que he diseñado para iniciar en materias STEM (Ciencias, Tecnología, ingeniería y Matemáticas) a las niñas de educación secundaria de los colegios públicos de los barrios más marginales. Con él podrán adquirir habilidades tecnológicas que les permitan ganar algún dinero para ir a la universidad y ayudar en sus familias y también para que se sientan inclinadas a hacer carreras STEM, que serán las protagonistas de la cuarta revolución industrial.

No queremos que las niñas más pobres queden descolgadas de esta revolución, sino que formen parte activa de ella aportando su talento

Por otro lado también hace más conocido nuestro trabajo solidario.

¿Cuáles son los requisitos que debiste cumplir como candidata?

La verdad es que no lo sé, porque yo no me he presentado. Nunca pensé recibir este premio porque no me considero una activista de género, simplemente he tratado de buscar soluciones para las deficiencias que he encontrado en mi entorno y para lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Cuando comencé a trabajar como profesora en la LBS (Lagos Business School) me sorprendió la falta de mujeres, cuando en realidad las mujeres nigerianas tienen una gran iniciativa, son muy trabajadoras y muy emprendedoras

¿Por qué es importante que los profesionales se vinculen a este tipo de proyectos?

Es una forma de devolver a la sociedad, a las personas que han tenido menos oportunidades algo de lo que ellos han recibido. Es una forma de vivir la justicia social y para los empresarios la responsabilidad social corporativa. Cuando uno ayuda a los demás siempre recibe más de lo que da.

¿Cuál es el principal cambio de tu vida profesional, luego de ganar este premio?

Mi vida profesional está totalmente enfocada, ahora soy la presidenta de Danne Institute for Research, un centro de investigación sobre ética y liderazgo en el ejercicio de responsabilidades públicas.

El cambio, como comentaba antes, es que me permitirá implementar el programa Tech Power en muchos más centros educativos

De los alumnos y ayudar a muchas más niñas vulnerables.

¿Cómo estos premios ayudan a las profesionales mujeres a enfrentar los nuevos desafíos?

Suponen una gran ayuda. He podido comprobar que las premiadas anteriormente han podido hacer realidad sus proyectos y enfrentarse a nuevas iniciativas, gracias a la visibilidad que el premio les ha dado.

¿Este tipo de premios ayudan a la transformación de la educación?

Por supuesto, el programa Tech Power es un programa educativo, de iniciación en nuevas tecnologías en chicas de secundaria. Creo que prácticamente todo lo que hace Harambee ONGD está focalizado a prestar educación de calidad a las niñas y mujeres de África subsahariana.

¿Crees que este tipo de premios es fundamental para reconocer los liderazgos femeninos?

Claramente si yo no hubiera obtenido este premio nadie en España me conocería

Y ahora, gracias a la atención que me habéis prestado los medios de comunicación, mucha gente sabe lo que hago y espero que estén dispuestos a ayudarme. Y pienso que lo mismo habrá pasado con otras premiadas

¿A qué tipos de barreras se enfrentan las mujeres hoy en día en ámbitos educativos?

En Nigeria muchas niñas no tienen las mismas oportunidades que los niños, en algunas etnias se considera que la mujer no tiene la misma dignidad o categoría que un hombre, no tiene necesidad de estudiar porque su papel es tener y criar a los hijos y hacer las labores de la casa, o cultivar la tierra. En otras culturas, aunque se considere que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre, en caso de tener que elegir, los chicos van primero, si no hay dinero para pagar la educación de todos, las niñas se quedan en casa ayudando a la madre.

Creo que la principal barrera es la cultural, en las áreas rurales, sobre todo, la tradición se convierte muchas veces en una barrera infranqueable

