Los colegios 'CEIP Ciudad de Columbia', 'Liceo Sorolla B' e 'IES Islas Filipinas', ganadores del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en la Comunidad de Madrid

Los colegios 'CEIP Ciudad de Columbia' (Tres Cantos), 'Liceo Sorolla B' y 'IES Islas Filipinas' han sido seleccionados como ganadores de la Comunidad de Madrid en el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

En esta edición han participado 12.626 escolares de 181 centros educativos de Madrid, bajo la coordinación de 209 profesionales de la educación. Bajo el lema 'El camino que nos hace iguales', este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la Lomloe. Para ello, el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno.

Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.Los centros seleccionados por el jurado de Madrid para cada una de las modalidades (la D y la E son valoradas directamente por el jurado nacional) fueron el Centro de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Columbia de Tres cantos en la categoría A (3º y 4º de Primaria), por el trabajo 'Letras y personas diferentes que juntas significan y consiguen mucho', de 4º de Primaria; el Liceo Sorolla B en la modalidad B (5º y 6º de Educación Primaria), por el trabajo 'Todos aportamos, todos necesitamos' de la clase de 5º A de Primaria, y el Instituto de Educación Secundaria Islas Filipinas en la categoría C (ESO y FP Básica), por el trabajo 'Etiquetas' de 1º de FP Básica/PCPI.

El jurado de Madrid ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Ha estado compuesto por el delegado teritorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz; el director general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Martín; el presidente del CERMI Madrid, Óscar Moral; la redactora jefa de Sociedad de Servimedia, Mayte Antona; la vicepresidenta segunda del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, Paloma Navarro; y la profesora del equipo específico de atención educativa del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en madrid, Milagros Boubeta.

Las aulas ganadoras en esta fase autonómica recibirán como premio una emocionante experiencia de escape room. Además pasan a la siguiente fase, la nacional, cuya resolución se conocerá en el mes de mayo. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad.

