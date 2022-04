Daniel Delgado: "Nuestra metodología abre un nuevo camino en el aprendizaje del inglés"

Isabel Figueroa Madrid

Twenix nace con el ideal de ayudar a profesionales para que puedan potenciar su comunicación en inglés. Daniel Delgado, COO de la compañía, nos comenta las metodologías que aplican y su importancia.

¿Cuál es el principal objetivo de Twenix?

El principal objetivo de la compañía es ayudar a profesionales y empresas a que puedan potenciar su comunicación en inglés. Queremos que rompan la barrera de la vergüenza hablando inglés desde el primer día y que el inglés sea una herramienta para conseguir sus objetivos, fomentando su crecimiento a nivel laboral y la expansión de la propia empresa. Para ello contamos con un sistema personalizado que se adapta a cada usuario mediante lecciones de pura conversación.

¿Cómo funciona la plataforma?

Twenix es un marketplace donde las empresas eligen el periodo de tiempo y número de usuarios a los que ofrecerles esta formación con la que podrán disfrutar de clases de conversación en inglés agrupadas en cursos que se componen de diferentes áreas de negocio, diseñados por expertos de cada sector.

Una vez elegido el plan, se asigna a un responsable del proyecto que se encargará de hacer el onboarding a los usuarios y a la propia empresa. Tras aprender cómo usar la plataforma de una forma simple y sencilla, los usuarios pueden elegir su primer microcurso sobre el área en la que deseen ganar confianza y reservar las sesiones directamente desde la plataforma de lunes a domingo 24/7, con posibilidad de cancelarlas tan solo 2h antes.

Una vez reservada la clase, se asignará un profesor cualificado de cualquier parte del mundo que le guiará durante 26 minutos de clase en la conversación, aplicando la metodología Twenix basada en 3 pilares: personalización, simplicidad, y diversión.

Finalizada la clase, existe una doble evaluación para garantizar la calidad del servicio (de profesor a alumno y viceversa).

¿Qué les impulsó a invertir en este tipo de proyectos?

Realmente impulsamos Twenix por una necesidad propia y una problemática que resolver en nuestra propia piel.

Tanto Jorge (CEO y cofounder de la compañía) como yo, estudiamos inglés en el colegio y academias durante muchos años pero teníamos un bloqueo a la hora de hablar, como mucha gente en España, ya que el speaking sigue siendo la gran asignatura pendiente de este país. Pensamos en cómo ponerle remedio y empezamos a trabajar en este proyecto que nos permite romper la barrera de la comunicación y darle un uso real al idioma.

¿Por qué es importante la inversión en este tipo de proyectos?

La inversión en este tipo de proyectos es importante porque más allá de cubrir una necesidad real, existe un gran área de mejora en las metodologías de aprendizaje actuales, ya que carecen de un enfoque práctico y útil para el mundo real. Se da por hecho que la metodología de enseñanza de idiomas que tenemos es positiva pero los datos no dicen lo mismo, países como España o Italia siguen a la cola en Europa a la hora de comunicarse en inglés.

Es por ello que hay que confiar en proyectos como Twenix que quieren resolver un problema real, y que empiezan a mejorar esas estadísticas.

¿A qué tipo de alumnos está dirigido Twenix?

Twenix está orientado a empresas y profesionales, principalmente centrado en compañías de 50 a 1000 empleados con stakeholders internacionales (clientes, proveedores, equipos, etc). El perfil de usuario de Twenix es el que ya tiene algo de conocimientos del idioma pero que no cuenta con la fluidez necesaria como para sentirse seguro en un entorno conversacional. Además, Twenix también permite que particulares (comúnmente profesionales) se sumen al método.

¿Qué requisitos se debe cumplir?

El único requisito es disponer de un nivel básico del idioma, es decir, una base mínima como para poder entablar una conversación además de ganas y motivación para integrar Twenix en tu rutina.

¿Cómo pueden los alumnos acceder a los diferentes cursos?

Los usuarios tienen absoluta flexibilidad para poder incluir Twenix en su día a día, con reservas cualquier día y hora de la semana. Se realizan directamente desde la plataforma, tras haber hecho una clase de introducción donde se mide el nivel de cada persona El usuario va decidiendo su camino formativo con itinerarios orientados a incidir en los aspectos clave de cada área de negocio. Actualmente contamos con más de 20 categorías creadas por expertos del sector (HR, finance, Marketing, IT, Real Estate ). Cada una de ellas está compuesta por varios microcursos (actualmente tenemos más de 50), y cada microcurso se compone de 5 conversaciones de 26 minutos, más un roleplay final.

¿Qué tipo de metodologías utilizan?

Nos enfocamos en utilizar una metodología pragmática, que aporte la solución a los problemas reales del aprendizaje, basada en la práctica. Así, hacemos que el alumno se ponga a hablar inglés en situaciones reales desde el primer momento, teniendo un efecto directo en su vida y su trabajo, lo que también genera una satisfacción directa para ellos.

La especialización de los contenidos es crucial para ofrecer a los usuarios un valor que los lleve a mejorar en las áreas que realmente necesitan.

¿Qué habilidades podrán desarrollar los estudiantes con estas metodologías?

Principalmente se trabajará en eliminar las barreras que impidan desenvolverse en reuniones o presentaciones en el ámbito profesional donde la gente no se atreve a hablar en inglés por miedo o vergüenza.

Con nuestra metodología se abre un nuevo camino en el aprendizaje de inglés, donde prima el dinamismo y el desarrollo para poder desenvolverse fácilmente dentro de una conversación.

¿Cuál es la diferencia de Twenix con la educación tradicional?

Consideramos que la educación tradicional en la enseñanza del inglés actualmente cuenta con métodos estáticos y que no sirven para el mundo real. Buscamos ofrecer una enseñanza donde se ponga en el centro al alumno, donde lo primordial no es cuantas estructuras gramaticales conozcas o cuánto vocabulario sepas, si no que sepas comunicar tus ideas de forma efectiva. Entender y que te entiendan es la base de todo.

Por otra parte, el ritmo de aprendizaje se adapta más a las necesidades específicas de cada persona que en una formación tradicional.

En el caso de Twenix optamos por flexibilidad absoluta, con las clases individuales que se pueden reservar hasta con dos horas de antelación.