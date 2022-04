Los libreros creen "una irresponsabilidad" que Andalucía inicie el próximo curso el cambio curricular de la 'ley Celaá' con los libros de la 'ley Wert'

Servimedia Madrid

Los alumnos y docentes andaluces iniciarán el próximo curso el cambio curricular de la Lomloe, aprobada por la ministra Isabel Celaá, con los libros del sistema vigente, bajo la tutela de la Lomce, ley impulsada el ministro del PP José Ignacio Wert.

La consejería argumenta que no ha dispuesto de tiempo suficiente para hacer la adaptación curricular, lo que lo editores de libreros consideran "una grave irresponsabilidad".

La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y material de Enseñanza (Anele) denunció en un comunicado que el sector está "sorprendido" por esta justificación cuando la Consejería de Educación ha contado "con el mismo tiempo que otras comunidades autónomas que ya están tramitando su normativa regional" elaborada a partir de los borradores facilitados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Sin embargo, Andalucía sostiene que no tendrá sus decretos elaborados hasta finalizar 2022 o principios de 2023. "Este hecho podría suponer, de facto, la no aplicación del calendario de implantación de la Ley recogido en la Disposición Final Quinta de la Lomloe (apartados 3 a 6) que establece que ha de iniciarse en el curso 2022/2023 en los cursos 1º, 3º y 5º de Educación Primaria; 1º y 3º de la ESO; 1º de Bachillerato y 1º de FP Básico", explicó Anele. El sector del libro, aunque es consciente de que se ha producido "un retraso" en la aprobación de los Reales Decretos por parte del Ministerio de Educación, considera que Andalucía se convierte en la única comunidad que plantea "una situación incomprensible".

La Lomloe, prosiguieron los editores, "supone un cambio importante en los contenidos curriculares, así como en la capacitación, valoración y competencias". El sector del libro recordó que es papel de las Administraciones Educativas velar porque los libros que centros y profesores seleccionen en el ejercicio de su autonomía pedagógica se adapten "al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa".

"Asimismo, supondría incumplir la propia normativa autonómica en su Decreto 227/2011, de 5 de Julio, que regula, entre otras cuestiones, el registro y la supervisión de libros de texto, al establecer que los libros de texto han de adaptarse al currículo aprobado por las Administraciones Educativas. De no ser así, debe causar baja en el registro, ya que no estarían adaptados a la nueva reforma educativa. Estos libros, al no estar en el registro, no podrían ser seleccionados por los centros", explicó Anele.

El sector confía en "una revisión de la decisión" que no perjudique a los alumnos andaluces frente al resto de alumnos de España.

