Calixto Carbone: "Ya no importa donde estés, siempre tendrás acceso a formarte con los mejores profesionales"

Isabel Figueroa Madrid

Multiply School es un nuevo concepto de escuela de capacitación profesional Multiply School, la startup de formación corporativa que cultiva el talento digital de hoy en día, nació de la mano de Calixto Carbone, CEO, con el objetivo de cambiar la forma en que los profesionales y las empresas quieren progresar. Hoy nos cuenta cuales son sus metodologías y que marca la diferencia con la educación tradicional.

¿Cuál es el principal objetivo de Multiply School?

Nuestro principal objetivo es ayudar a las empresas a aprovechar la democratización de la educación. A que mejoren su realidad mediante formación efectiva, entretenida y actualizada.

Somos una empresa "pandemial", nacimos en octubre 2020 conscientes del cambio de paradigma que traería la pandemia y la aceleración de los tiempos que esto conllevaría.

La educación borderless (sin fronteras) ya es una realidad. No importa dónde te encuentres, siempre tendrás acceso a formarte con los mejores profesionales de cualquier parte del mundo. Y cada vez a un precio más accesible.

La democratización de la tecnología llega usualmente primero al sector B2C, e indefectiblemente se expande al segmento B2B. Existen Facebook, y Linkedin. E-Dreams y Tarvel Perk (El más reciente Unicornio que nos regaló España).

La educación se está democratizando a pasos agigantados, y creemos que ese paradigma se debe trasladar urgentemente al segmento B2B.

¿Cómo funciona la plataforma?

Actualmente estamos funcionando en un formato más "analógico". Tenemos un catálogo de cursos validados que vamos agregando a medida que sumamos partnerships.

Ahora nos toca escalar. Por eso tenemos ya cerrada nuestra primera ronda de inversión con el fin de construir el producto en digital. Será el primer marketplace de formaciones B2B que permita unir miles de centros de formación corporativa de todo el mundo con empresas de toda España.

Además, estará enfocado en brindar una amplia cantidad de cursos de alto rendimiento 100% bonificables con FUNDAE. Como los que damos nosotros desde un comienzo.

Tras haber comenzado vendiendo cursos propios con gran impacto (como los cursos de Lead Generation que le brindamos a Salesforce o el de Linkedin Social Selling a JobandTalent) detectamos que muchas de las empresas con las que trabajábamos tenían necesidades de las que podíamos cubrir. Tras vivir experiencias positivas con nosotros, consultaban por más formaciones ¡que no teníamos!

Como comercial, es muy frustrante no puedes darle a tus clientes lo que necesitan. Fue ahí cuando nos planteamos escalar, y empezar a asociarnos con otros centros de formación, para poder ofrecer sus servicios. Y lo guay de la educación borderless es que, aún estando localizados en Barcelona, trabajamos en conjunto con centros de formación de Madrid, Valencia, A Coruña, Argentina y México.

¿Qué les impulsó a invertir en este tipo de proyectos?

Lo que nos motivó a invertir nuestro tiempo y dinero aquí fue la posibilidad de de hacer algo que sea desde España, para España.

Nuestro modelo de negocio está basado en ayudar a las empresas a mejorar su realidad a través de la formación, y para eso queremos que puedan utilizar su saldo de FUNDAE (Ex tripartita). El 80% de las empresas de España no lo utiliza, y del 20% restante no todas lo utilizan en su totalidad. (Y eso que es un fondo de casi 1.000 Millones de euros al año)

Me mudé a España hace tres años, después de un proyecto fallido en Argentina que me había dejado muy dañado en lo emocional y en lo económico. Aquí en sólo tres años pude trabajar, comprar mi piso, emprender. Le debo mucho a España. Me encanta pensar en un proyecto que pueda devolverle algo, desde la generación de empleo y desde la promoción de la formación a sus trabajadores.

¿Por qué es importante la inversión en este tipo de proyectos?

Mientras el proyecto se mantuvo como centro de formación pudimos avanzar sin inversión. Siempre generando ganancias desde el día uno. El tema de la inversión se comenzó a tocar cuando nos dimos cuenta que para poder escalar lo que queríamos hacer no hacía falta un centro de formación, sino miles. Y que para poder hacer eso, el producto debería ser digital.

No es la primera vez que Matías -mi socio- y yo emprendemos. Entendemos que es diferente el dinero que se pide para pagar gastos corrientes al necesario para escalar una idea de un negocio rentable y validada. Estamos cerrando nuestra primera ronda de inversión seed al 120% con un sólo inversor.

Además, la inversión en este tipo de proyectos es clave porque construir un producto hoy en día, es costoso. El talento IT es cada vez más requerido, escaso y caro. EU 250.000 de inversión hoy no rinden a una startup como EU 250.000 de hace tres años.

¿Qué tipo de capacitaciones ofrecen?

Actualmente ofrecemos, entre las propias y la de nuestros partners, más de 300 formaciones diferentes en tres verticales clave:

IT & Software: Certificaciones, Productividad y Gestión IT

Ventas & Marketing: Todo lo necesario para ayudar a la empresa a crecer

Soft Skills: Liderazgo, Integridad y Team Building y

Para antes de fin de año ofreceremos más de 1.000 y antes de que termine 2023 se podrán encontrar en nuestra plataforma más de 10.000 formaciones de todo el mundo, todas bonificables por FUNDAE.

¿La innovación tecnológica es clave para la educación actualmente?

La innovación tecnológica es clave para todos los aspectos de nuestra vida. Lo que sucede es que la educación también lo es. Por ende, combinarlos lo máximo que podamos, es casi una obligación.

La pandemia aceleró el proceso por un lado, y naturalizó muchos aspectos por otro. Personalmente soy fan de las formaciones en presencial, pero las clases en Zoom llegaron para quedarsequedase. Así, con muchas otras cosas.

La innovación en educación seguirá impulsando, cada vez más, la formación borderless.

¿Cómo ha evolucionado el sistema educativo del e-learning?

Ha evolucionado más por necesidad que por voluntad, pero nadie puede dudar que ha evolucionado a pasos agigantados tras la pandemia. Y no me refiero sólo a dar una clase por vídeo. Hay mogollón de cosas que ya naturalizamos que antes no se podían hacer. Desde rendir exámenes de certificación en remoto hasta digitalizar cientos de documentos.

Sin ir más lejos, FUNDAE permitió tomar las horas de clase en vídeo en vivo (Aula virtual) como horas de formación presencial. Un enorme gesto por parte de la Fundación y que sirvió a las empresas para continuar su formación durante la pandemia

¿A qué tipo de alumnos está dirigida?

Nuestras formaciones están dirigidas a empresas y profesionales que quieran progresar. Actualmente estamos más enfocados en mejorar el rendimiento de los equipos de Tecnología, Comercial y Operaciones; pero estamos agregando constantemente diferentes formaciones a través de partners, de toda España y de todo el mundo.

En España, cada año se dejan de cubrir unos 100.000 puestos de trabajo que requieren competencias digitales, con lo cual dejan de generar unos 3.200 millones de euros en salarios. Las empresas necesitan imperiosamente formar a su plantilla, y en el mercado español sobra dinero para hacerlo. Cientos de millones de euros al año en créditos de formación bonificada no se utilizan.

¿Qué tipo de metodologías utilizan?

Queremos asegurar una experiencia formativa efectiva, entretenida y actualizada. Para eso trabajamos constantemente aplicando la metodología lean, que busca optimizar los procesos de gestión y productivos de la empresa que lo ponga en práctica. De este modo se utilizan menos recursos, por lo que cualquier proceso se convierte en más eficiente. Su máxima está en reducir la inversión, el tiempo y el esfuerzo.

Esto, y la constante búsqueda de feedback por parte de nuestros estudiantes, nos permite ir mejorando clase tras clase y mantenernos actualizados.

¿Qué habilidades podrán desarrollar los estudiantes con estas metodologías?

Las habilidades que puedan desarrollar dependerá de la formación que tomen. Lo que prometemos es que las formaciones tienen siempre una llamada a la acción. Solemos decir que no ofrecemos formaciones "de" sino formaciones "para". No tomas una formación de "lead generation", tomas una formación para conseguir más leads en tu embudo de ventas, en menos tiempo.

Todo lo que estudies en Multiply tendrá siempre un llamado a la acción.

Si vienes a estudiar, saldrás haciendo algo que mejore tu realidad y la de la compañía en la que trabajas. Las clases son teórico-prácticas y nos aseguramos de que quienes estudian además de ver, hagan. No son webinars, son clases prácticas en vivo.

¿Cuál es la diferencia de Multiply School con la educación tradicional?

Estudiar es algo que nuestra generación y las que viene tendremos que hacer para siempre.

La diferencia clave con la formación tradicional es que nosotros entendimos antes que estudiar ya no puede ser un sufrimiento.

Hace años, uno tenía el trabajo que le tocaba y ya. Y tenía que agradecer por tener trabajo. Hoy cada vez más gente puede escoger qué trabajo quiere tener. Cada vez más las entrevistas se hacen desde los dos lados. No escoge sólo la empresa. Escogen también los candidatos si quieren esa empresa. Y eso, es muy guay! Porque hace que cada vez más las empresas nos focalicemos en mantener felices a nuestros trabajadores para retener y atraer talento.

Lo mismo sucede con la educación. La gente puede escoger cada vez más dónde estudiar. Y ya se sabe que los trabajadores de la actualidad necesitan formarse para mantenerse actualizados.

Ya no hay espacio para "la formación que toca". Es momento de "la formación que quieres tomar".

Y nosotros montamos formaciones pensando no sólo en la necesidad del mercado, sino también en la experiencia de nuestros estudiantes.

¿Cómo pueden los futuros estudiantes acceder a Multiply School?

De muchas maneras! Las más sencilla es contactándonos por nuestra web pero, claro, en las empresas muchas veces las formaciones las manejan por sectores por lo que si estáis leyendo esto, os recomiendo que nos escribáis a nosotros, o a vuestra persona encargada de formación en la empresa.