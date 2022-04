CSIF advierte de que reducir los niveles de exigencia al alumnado perjudica a la educación pública

Servimedia Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insistió este martes sobre los "efectos" del nuevo currículo de Bachillerato, "ya que reducir los niveles de exigencia entre el alumnado para lograr las titulaciones perjudicará a la educación pública en su conjunto" e "impedirá el progreso adecuado en la educación superior para el alumnado con menos recursos".

"El nuevo currículo de Bachillerato -que permitirá obtener el título con una asignatura pendiente- no va a mejorar ni solucionar los problemas reales de la educación de los últimos 30 años y que siguen sin resolverse: escasa inversión, paro juvenil, abandono escolar y diferencias entre comunidades autónomas", entre otras, denunció el sindicato. Para CSIF, con estas medidas "se pretende distorsionar estadísticas reduciendo tasas de repetición y aumentando la tasa de titulación, pero no se solucionarán los problemas endémicos del sistema educativo". Las polémicas sobre la promoción o la titulación con suspensos, según recuerda el sindicato, no son solo parte de este Real Decreto sobre el currículo aprobado este martes por el Consejo de Ministros, sino de la propia Ley educativa, la Lomloe."Además, se centra el debate en cuestiones como pasar de 1º a 2º con dos materias pendientes, que se ha mantenido en todas las leyes educativas anteriores. El futuro currículo, además, supondrá una mayor carga de trabajo burocrático para los docentes, que en ningún momento han participado en su elaboración", añadió CSIF.

La organización consideró también "que es absolutamente inadmisible que haya polémica política incluso en los contenidos curriculares, lo que ocurre cuando desgraciadamente no existe ningún consenso en cuestiones educativas", y lamentó "que no se cuente con el acuerdo de los propios docentes, que podrían sentar las bases para un currículo estable y, junto con un Estatuto Docente, serviría para avanzar hacia un Pacto por la Educación".