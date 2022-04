Ossorio afirma que "al colegio no se va a ser adoctrinado" e insiste en que Madrid está "totalmente en contra" del currículo de Bachillerato

Servimedia Madrid

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, remarcó este martes que "al colegio no se va a ser adoctrinado" e insistió en que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está "totalmente en contra" del real decreto sobre las enseñanzas mínimas de Bachillerato aprobado por el Gobierno.

"Al colegio no se va a ser adoctrinado", aseguró, emplazando a que Madrid va a regular el 40% que queda por desarrollar del currículo de Bachillerato para incluir la enseñanza de la Historia anterior a 1812 y también la Filosofía en la ESO.

Para Osorrio, las enseñanzas mínimas para Bachillerato trazadas por el Gobierno central suponen "menos conocimiento", "menos esfuerzo" y están "absolutamente impregnadas de ideología". Concertó que el propio Consejo de Estado ha criticado al Ministerio de Educación "por no especificar qué tiene que explicar los profesores", que "se puede pasar de curso con dos suspensos y por primera vez en la historia educativa de España se puede titular con un suspenso" y que, aunque la igualdad, el medio ambiente o la sexualidad "son temas que hay que estudiar", "lo que no se puede hacer es quitar infinitos conocimientos e impregnar de ideología a fin a los partidos del gobierno actual". "Esto no va a suceder en la Comunidad de Madrid", zanjó.

El consejero también transmitió su "preocupación" por la nueva modalidad de "bachillerato general", que calificó de "descafeinado" porque "no va a servir para estudios posteriores".