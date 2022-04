Podemos avisa al PSOE de que su incumplimiento con la Filosofía "debilita la confianza"

Servimedia Madrid

El secretario de Educación de la Ejecutiva de Podemos y secretario tercero del Congreso de los Diputados, Javier Sánchez Serna, advirtió este domingo al PSOE de que, al incumplir su compromiso de recuperar una asignatura de Filosofía en la ESO, "se debilita la confianza" entre ambas formaciones y, para futuras normas educativas, "igual se tienen que apoyar más en el PP que en Unidas Podemos".

En declaraciones a Servimedia, Sánchez Serna extrajo esa lección de la polémica de la semana, después de que el lunes se conociera que el real decreto que desarrolla el currículo de la ESO sólo contempla la asignatura de Valores Cívicos. En su opinión, ésta no es propiamente Filosofía, sino una formación constitucional básica para niños de 2º de Secundaria. "No hay una asignatura propiamente filosófica en toda la ESO", denunció. El responsable de Educación de Podemos, a la sazón licenciado en Filosofía, no da por buenas las explicaciones que ofrecieron desde el PSOE a lo largo de la semana, comenzando por la ministra de Educación, Pilar Alegría. La tesis socialista es que se contempla que las comunidades autónomas amplíen esa solitaria hora. Una posibilidad que él duda de que las gobernadas por el PP la aprovechen, sobre todo si Vox entra en el Ejecutivo. "Para que no la boicoteen hay que fijar unos mínimos", conminó. Sánchez Serna refutó que la eliminación de la Filosofía en ESO sea "un fake de la derecha" y denunció que los socialistas "juegan con medias verdades" en sus justificaciones, cuando en su día garantizaron el compromiso de volver a la situación anterior a la LOE del Gobierno de Mariano Rajoy. Según explicó, además de mantener la Filosofía en los dos cursos de Bachillerato, el PSOE prometió a Unidas Podemos recuperar una asignatura filosófica, al menos como optativa, en 4º de Secundaria. Así lo proponía una enmienda del grupo confederal, contra la que votaron PP y Vox, puntualizó el diputado de UP, aunque ahora estos partidos se erijan en paladines de la Filosofía."

Sienta un precedente

"Las negociaciones sobre el estatus de la Filosofía en la Lomloe, la reforma de la LOE, relata Sánchez Serna, las llevaron personalmente Alegría y la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. Los socialistas "dijeron que iban a estudiar" la propuesta de Unidas Podemos y "hace unas semanas el secretario de Estado (Alejandro Triana) lo daba por hecho".Por si fuera poco, Unidas Podemos planteó elevar a dos horas semanales la asignatura de Valores Cívicos, pero el PSOE, para su segunda "sorpresa", tampoco lo ha cumplido. De todo ello, el secretario de Educación de Podemos culpa directamente a Triana, más que a la ministra Alegría. Sánchez Serna admitió que, como el currículo no tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados, a nivel estatal ya no se puede hacer nada para mejorar el rango educativo de Filosofía, pero advirtió al PSOE de que el incumplimiento "sienta un precedente y crea una desconfianza". "No sé con quién tenían planteado sacar las próximas normas educativas. Igual se tienen que apoyar más en el PP que en Unidas Podemos", dejó caer.

Relacionados La Comunitat Valenciana garantizará la optativa de Filosofía en la ESO