Los profesionales con habilidades tecnológicas cuentan con salarios iniciales de 30.000 euros anuales

Isabel Figueroa Madrid

A pesar de los tiempos revueltos que vivimos hoy en día, guerra en Ucrania, millones de desplazados, aumento de precios en la gasolina, del gas, de la luz, del petróleo, escasez de materias primas y, por supuesto, a todo esto se suma que el mundo está saliendo de una pandemia.

Pese a todo lo anterior hay un tejido empresarial que lucha para superar todos estos obstáculos que se han presentado en los últimos años. La llegada de las startups al sector laboral están revolucionando la industria con ideas innovadoras para solucionar muchos de los problemas que se viven actualmente, pero estas compañías demandan perfiles profesionales específicos hacia donde los futuros estudiantes tienen que apuntar su formación.

La solución se encuentra en la reorientación del tejido productivo español hacia actividades de alto valor añadido, en donde destaca a gran escala el sector digital, que permite desarrollar el potencial de ese capital humano con formación superior, lo que se busca finalmente es que se aprovechen las capacidades de los trabajadores para aportar valor a las empresas, a la economía y a la sociedad. La demanda de profesionales en carreras STEM se está traduciendo en un aumento del número de estudiantes que cursan este tipo de profesiones. Según el último informe de InfJobs, hubo un aumento del 57% de estudiantes matriculados en carreras de matemática y estadística con respecto al curso 2015-2016. Así mismo, informan que aunque esta evolución, tanto en el ámbito universitario como en las propias empresas, es positiva, también es insuficiente. En un año de pandemia, las compañías podrían haber elevado su contratación un 12,5%, creando 3.600 puestos de trabajo adicionales y generando más de 313 millones de euros, señala la edición 2020 del estudio Empleabilidad y Talento Digital4.

Estos datos revelan la falta de profesionales digitales y de habilidades concretas en el mercado de trabajo. En esta línea, Iker Arce, CEO de The Bridge, señala que: "el 85% de los empleos de 2030 aún no existen. No tiene sentido capacitar a las personas hoy para los trabajos actuales. Tenemos que enseñarles a ser mucho más curiosos y modulares, a adaptarse".

Transformación digital e impacto social

La tecnología tiene un papel protagonista para los empleos de hoy en día, ha creado la oportunidad en muchas empresas de generar y analizar datos para la toma de decisiones importantes, dando forma a la nueva cultura data driven. Esto cambió el paradigma de las compañías en el uso de los datos que generan los clientes, tanto como también, los empleados. Siendo así, fundamental para el éxito de estas organizaciones, los datos, su manipulación y su gobernanza, generando de esta forma nuevos departamentos orientados a la toma de decisiones de negocio basadas totalmente en datos o business intelligence. Que a dando pie a nuevos roles como son, por ejemplo, según Iker "el Full Stack Developer, (el perfil IT del momento), su conocimiento sobre el mundo digital y el bagaje que llega a acumular hace de este profesional un fichaje muy interesante para cualquier tipo de empresa", también están los especialistas en Ciberseguridad, Data Scientist, Data Analyst, Chief Data Officer y Data Manager. Tienen como objetivo ayudar a producir productos y servicios software más rápido, de mejor calidad y a un coste mucho menor. Estos nuevos perfiles muestran la importancia de competencias digitales y habilidades tech que el nuevo mercado laboral demanda.

Atracción y retención del talento

Cuando ponemos el foco en las organizaciones, el escenario está lleno de retos liderado por las renuncias de los trabajadores. Hoy, las compañías tienen el desafío de no solo atraer talento sino también, de poder retenerlo en un entorno multigeneracional. La nueva promoción de trabajadores se han formado en un mundo completamente tecnológico y a través de sistemas innovadores y alternativos como son los bootcamps, lo cual ha hecho que estos perfiles sean únicos, porque cada candidato cuenta con un skill set específico fruto de todas esta experiencias a lo largo de su formación.

Esade Careers publica en el último informe de InfoJobs que, actualmente se vive una guerra del talento y aunque existe una gran necesidad en las empresas, muchas organizaciones no son competitivas en términos de condiciones laborales. España, por ejemplo, se encuentra un 40% por debajo de los salarios europeos en perfiles intermedios, un dato que alerta a la fuga del talento. Este tipo de condiciones hace que la crisis del talento se agudice en todos los sectores. En esta línea, Iker señala que: "Las empresas gastan cuatro veces más dinero en despidos que en formación y las políticas activas de empleo invierten dinero en formación en tecnologías que ya no se utilizan. Sólo cuando eso cambie, solucionaremos la actual brecha de competencias digitales".

