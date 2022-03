Eduardo Miñambres García: "Los alumnos de medicina tienen una enorme carencia de conocimientos"

Isabel Figueroa Madrid

Eduardo Miñambres García, profesor del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Cantabria (UC) y médico intensivista y coordinador autonómico de trasplantes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) lidera el proyecto "Uso de la simulación clínica y las TICs como herramienta docente en la donación y trasplante de órganos", y que acaba recibir el Premio de Innovación Docente del Consejo Social de la UC en su convocatoria 2021. Conversamos con él para saber la importancia de este tipo de proyectos actualmente.

¿Cuál es el principal objetivo del proyecto "Uso de la simulación clínica y las TICs como herramienta docente en la donación y trasplante de órganos"?

El objetivo principal es que los alumnos del Grado de Medicina conozcan como es el proceso de donación y trasplante de órganos en nuestro país. Un tema del que siendo España una potencia mundial, los alumnos de medicina tienen una enorme carencia de conocimientos.

¿Por qué es importante este tipo de proyectos?

Porque estos sistemas integrados de conocimiento permiten entender e integrar mejor lo aprendido mediante el estudio, la práctica y la reflexión crítica de lo realizado.

Finalmente, el acceso tutelado a ver un proceso de extracción de órganos o de trasplante, o la evaluación y tratamiento a pie de cama de un donante acompañando al Coordinador de Trasplantes a la entrevista con las familias es extraordinariamente enriquecedor para el alumno, y termina de fijar su conocimiento y aumentar su entusiasmo por el estudio de esta materia

¿Por qué el uso de las nuevas tecnologías es indispensable?

Porque permiten mejorar la calidad de la docencia mediante la incorporación de nuevas posibilidades/técnicas de aprendizaje.

¿Por qué es importante que los estudiantes tengan una simulación clínica en sus procesos de aprendizaje?

Porque permite afianzar mejor lo aprendido. Con el uso de la simulación el alumno es un sujeto activo que desarrolla y aplica lo aprendido, y reflexiona en el análisis crítico sobre lo que se ha realizado, de tal manera que fija mucho mejor el conocimiento mediante el estudio y la vivencia activa de aplicar sus conocimientos en un modelo "real simulado".

Finalmente, la autoevaluación posterior con preguntas on line discutidas con el profesor permiten integrar y fijar de forma más efectiva lo aprendido

¿Cómo se diseñan esos casos clínicos para los estudiantes?

Se diseñan como un árbol de decisiones donde el alumno debe tomar 2-3 posibilidades distintas en 3 puntos clave que llevan el caso/paciente hacia distintos escenarios. Al realizar el diseño, el profesor debe conocer las distintas posibilidades que puede elegir el alumno, y hacia donde conduce cada decisión. Asimismo, debe estar preparado para reconducir al alumno si se bloquea o lleva el caso hacia una situación imposible. Este es el punto más importante, tener al alumno con un nivel de stress tolerable y nunca excesivo, de forma que se reduce la dificultad si el alumno va con problemas o se incrementa si se ve que el alumno va muy por encima del caso

Actualmente, ¿Cuál es el conocimiento sobre trasplante de órganos en los estudiantes de medicina?

Desafortunadamente el conocimiento del alumno de nuestra facultad es muy reducido en toda el área del paciente grave/crítico que incluye a la Medicina Intensiva o UCI, al área de Urgencias o de Anestesia que son áreas fundamentales del conocimiento tal y como se ha demostrado, por ejemplo, en esta pandemia, y cuya docencia es mínima o nula en el Grado de nuestra Facultad; y aquí se incluye el trasplante, donde el conocimiento es muy escaso, y la donación de órganos donde en las encuestas pre-curso que hacemos se objetiva un conocimiento que no difiere mucho de la población no sanitaria, obtenido de los medios de comunicación, y no de la formación del Grado.

Afortunadamente con iniciativas como ésta y otras similares que se van a desarrollar en la Facultad estas carencias serán en breve revertidas, mejorando claramente la formación de nuestros alumnos

¿Cómo ayudan estos procesos a la formación de los estudiantes?

Los resultados del año pasado demostraron que el conocimiento en donación y trasplante de órganos se incrementó de forma muy importante tras el cuatrimestre formativo.

¿Cuáles son las claves de la innovación docente?

Por encima de todo la ilusión y las ganas de mejorar