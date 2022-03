Colegios CEU reciben niños ucranianos acogidos por familias de estos centros

Servimedia Madrid

Los colegios CEU San Pablo han comenzado a recibir niños ucranianos acogidos por familias de estos centros. En las aulas de Montepríncipe y Sanchinarro, en Madrid, y en Valencia ya asisten a clase los primeros refugiados de la guerra de Ucrania.

Además, en el CEU Jesús María de Alicante y en otros centros se está trabajando para poder escolarizar a más menores ucranianos siguiendo la normativa e indicaciones de las distintas consejerías de educación autonómicas.

Según informó el grupo CEU, en el colegio CEU San Pablo Montepríncipe han recibido a Ivanka y Oksana. Ambas llegaron en autobús junto a su madre desde Lviv, tras lograr salir de Kiev. En Madrid los han acogido Esmeralda y Enrique, padres de una niña que asiste a este colegio. Esta familia había acogido las pasadas navidades a Oksana, de ocho años, a través de un programa de acogida de vacaciones de una asociación. A las pocas semanas de su vuelta a Kiev estalló la guerra en Ucrania, pero Oksana ha podido reunirse de nuevo con su familia de acogida junto a su madre y a su hermana Ivanka, de 14 años, tras recorrer toda Europa en autobús huyendo del conflicto. En el colegio reciben la ayuda de alumnos y profesores de acogida. En el caso de Ivanka, Mark y Reyes son dos compañeros de clase encargados de acompañarle en esta nueva situación. Están pendientes de sus necesidades, le ayudan en su adaptación al colegio o en la traducción de cosas que no pueda entender a través de una aplicación. Ivanka se muestra entusiasmada con la experiencia de estos primeros días: "Me gusta mucho el colegio, son todos muy cariñosos". En cuanto a las dificultades con el idioma, empieza a superar esa barrera. "Cuando me hablan despacio, puedo entender todo", destaca con una sonrisa.

Desde que estalló el conflicto bélico hace un mes, los colegios CEU han realizado además otras acciones para tratar de paliar la crisis humanitaria que se vive en Ucrania. La llegada de refugiados a los colegios CEU San Pablo se ha realizado a través de familias que han acogido a título personal a estos niños. La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha preparado una partida específica de sus becas y ayudas al estudio para destinarla a estos niños y poder colaborar de esta manera en su escolarización. Además, estas becas cubrirán también los gastos de comedor y transporte de quienes lo necesiten. Para que la integración en los colegios sea lo mejor posible, se crearán aulas de acogida con planes especiales, con apoyo de traductores y psicólogos a disposición de estos niños que se incorporen a los centros CEU. También se trabajará con los refugiados para que conozcan la cultura y las tradiciones de nuestro país, ya que es fundamental para que la adaptación sea lo más rápida y adecuada posible. En cuanto al apoyo a las familias de acogida, para que puedan enfrentarse de la mejor forma a esta nueva situación, se les asesora en el aprendizaje de idiomas desde cero.

Universitarios

En el caso de los alumnos universitarios, debido a la situación bélica que atraviesa Ucrania no han podido abandonar el país, por lo que no se están recibiendo peticiones de jóvenes en edad universitaria. Pero es conocido que muchos de ellos continúan con sus estudios de manera telemática. Por este motivo, desde las Universidades CEU se está trabajando en la creación de un capítulo específico que les permita conectarse gracias a sus aulas Hyflex para validar una serie de créditos, además de ofrecer clases de español a quienes lo soliciten porque lleguen a nuestro país o porque deseen venir si aún continúan en Ucrania. Por otra parte, continúan las acciones de colaboración con organizaciones que tienen experiencia en conflictos, ayuda humanitaria y refugiados mediante iniciativas como la realización de donativos a Cáritas, la nómina solidaria de los empleados de la Fundación, las universidades y los colegios CEU y la recogida de materiales (alimentos, medicamentos, etc.) en sus distintos centros.

