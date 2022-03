Down España pide a la UE que incluya en todas sus estrategias medidas para la plena inclusión

Servimedia Madrid

El presidente de Down España, Mateo San Segundo, pidió este domingo a la UE que incluya en todas sus estrategias medidas para la plena inclusión de las personas con discapacidad.

San Segundo realizó esta petición en una entrevista con Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa, que esta agencia realiza con apoyo y financiación del Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que este organismo promueve con el fin de fomentar el diálogo con los ciudadanos y recabar ideas para mejorar el continente desde el ámbito social y civil."

Todas las instituciones de la UE deben introducir en sus estrategias medidas para que las personas con discapacidad sean incluidas de forma plena en sus comunidades. Se respetan sus derechos, pero no se llega a su cumplimiento real y a una plena inclusión porque la sociedad europea no lo asume de manera efectiva" razonó el presidente de Down España.

Consideró que la futura ley europea marco sobre accesibilidad "es un paso importante que tendría que incorporar un antes y un después, en términos de accesibilidad universal para las personas con discapacidad de tipo cognitivo. También habría que elaborar unos criterios mínimos en relación a la aplicación de la educación inclusiva, qué es, qué no es, y en qué casos y plantear medidas excepcionales de tipo no inclusivo", señaló.

En este contexto, San Segundo también consideró que es fundamental "la aplicación extensiva y ambiciosa de la Convención de la ONU de los Derechos de la Personas con Discapacidad en todas las políticas y proyectos de las instituciones europeas. Se trata del estándar europeo mínimo coherente con la firma por parte de la Unión Europea de la Convención, y la asunción de la misma en todos los aspectos que abarque, pese a la dificultad de transformación que puede conllevar, como en el ámbito de la educación inclusiva, por ejemplo. Esta referencia debe ser obligatoria en todos los países y proyectos de la Unión".

La educación inclusiva es una cuestión fundamental para Down España. "Es más que urgente para las personas con una discapacidad de tipo cognitivo, el que el sistema escolar se desarrolle de forma inclusiva y que no sean separados del mismo. Igualmente, hay que conseguir que la mayor parte de las personas con síndrome de Down puedan acceder al mercado ordinario de trabajo y convertirse en personas activas laboralmente, y no conformarse en un papel pasivo sujeto sólo a prestaciones o ayudas. Si queremos que las personas con síndrome de Down sean ciudadanos de pleno derecho, deben tener un rol activo frente al trabajo". En su opinión, "solo se puede lograr una inclusión eficaz y real de las personas con síndrome de Down en sus entornos en términos de igualdad con el resto de personas sin discapacidad, con los cambios y apoyos necesarios".

Accesibilidad

La accesibilidad es también una necesidad prioritaria sobre la que se pronunció San Segundo. "Es necesario que todos los entornos e información sean accesibles a las personas con dificultad lectora o de comprensión. Para eso hay que conseguir que los sistemas de comunicación sean más claros, sencillos y comprensibles, con lenguaje simple y adaptación de versiones de documentos en lectura fácil en los casos en que sea necesario".

Asimismo, remarcó que otro de los retos de su entidad es seguir trabajando en los temas de salud de las personas con síndrome de Down, "así como llevar adelante investigaciones de todo tipo relacionadas con el síndrome de Down".

Sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa que organiza y promueve el Parlamento Europeo, el presidente de Down España subrayó que sería muy adecuado "poder presentar una visión en primera persona de las personas con síndrome de Down, sobre el tipo de sociedad que ellos desean, pero también que estas aportaciones se acompañen de la visión de sus familiares y de las organizaciones de familias que les apoyan". "Hay que recordar que ante las (inevitables) limitaciones intelectuales que son parte de la discapacidad intelectual, sólo la participación u opinión en primera persona de las personas con discapacidad cognitiva no es suficiente. Si queremos que su igualdad ante la ley, que su inclusión social sea real, necesitaremos implicar a su primera línea de apoyo que está formada esencialmente por sus familiares. Esta es una realidad que se nos escapa en la mayor parte de la vida de las personas con discapacidad, que se pueden autodeterminar plenamente en primera persona. Sin embargo, en la discapacidad intelectual no es una realidad tan sencilla".

Aunque aún queda mucho por conseguir para el colectivo de las personas con discapacidad, enfatizó San Segundo, sí destacó que las iniciativas orientadas a la movilidad europea, a la facilidad del transporte entre países y a la mayor relación entre ciudadanos europeos de las diferentes naciones, "han sido un ejemplo de éxito y de avance que merece mucho la pena profundizar y ampliar". "Se ha dado una mayor visibilidad a las personas con discapacidad, pero creo que estas acciones deben estar más encaminadas a una inclusión real de las personas con discapacidad, para lo cual necesitamos que se produzcan cambios reales en la sociedad en ese sentido", concluyó.

