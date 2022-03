Irene Alegría: "La sociedad necesita prácticas transformadoras que nos orienten a mejorar los procesos de enseñanza"

Isabel Figueroa Madrid

Irene Alegría Mercé es maestra de Educación Primaria e Inglés con más de 14 años de experiencia, y colabora con el Ministerio de Educación de España creando propuestas didácticas tanto para alumnos como para docentes. Recientemente se ha incorporado a la Universidad Europea de Valencia como directora y docente del Máster en Formación del Profesorado. Conversamos con ella para poder conocer con mayor profundidad los nuevos retos del sistema educativo.

¿Cuáles son los nuevos retos de la educación tras los cambios de los últimos años?

Cuando hablamos de los retos que tiene que abordar la educación, deberíamos centrarnos en educar personas, no solo profesionales. Considero de vital importancia centrarnos en este aspecto puesto que un alumno siempre recuerda a ese docente que le ha marcado personalmente y le ha ofrecido otro aprendizaje más allá del conceptual. Si sabes mucho pero no eres buena persona no me vales como trabajador ni como compañero. La educación emocional es indispensable.

No podemos olvidar la alfabetización digital, porque estamos viendo que la tecnología avanza a pasos agigantados y la educación no puede quedarse atrás en este ámbito. Cada vez es más común tenerlo todo a golpe de "click" y es indispensable educar a nuestro alumnado en el buen uso de las nuevas tecnologías y formarlos en competencia digital.

También debemos enseñar a nuestro alumnado a ser crítico. Para ello, podemos dejarlo con ganas de indagar más y hacerle partícipe de la construcción de su propio conocimiento a través de esa investigación y experiencia. Aprender a partir del error es algo maravilloso, solo así se construye un verdadero y significativo aprendizaje.

Por último. Es importante también fomentar el trabajo cooperativo y las relaciones entre ellos. Pocas veces trabajarán de manera individual, y qué mejor manera que darles las herramientas desde la escuela, su principal entorno de socialización.

¿Cuál es el principal objetivo del Máster en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanzas Deportivas y Enseñanza de Idiomas?

El objetivo principal del Máster de Formación del Profesorado es dotar a esos futuros docentes de estrategias pedagógicas y didácticas que le sirvan para ejercer la labor en el aula con su alumnado. Para ello, apostamos por una formación integral y un modelo de aprendizaje experiencial, con una metodología muy práctica, y apoyándonos en técnicas educativas innovadoras. Gracias a esto, todos nuestros estudiantes finalizan el máster con una alta capacitación como docentes.

¿Cuáles deberían ser los pilares fundamentales de cualquier institución educativa?

Toda institución educativa debe regirse por ofrecer a su alumnado una calidad educativa inmejorable y una formación integral e innovadora que les permita desenvolverse en la sociedad como ciudadanos competentes. Una institución inclusiva y equitativa en la que primen los valores y que además ofrezca una educación del "saber" y del "saber ser".

¿Cuándo se habla de innovación en la educación a que se refieren?

El término "innovación" se relaciona a cambios o mejoras, pero debemos atender bien esos cambios que vamos a hacer. La sociedad necesita prácticas transformadoras en la educación que nos orienten a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. De nada nos sirve innovar si no aplicamos esos conocimientos conceptuales a la realidad y al día a día de nuestro alumnado; necesitamos una sociedad competente que sepa abordar todas las situaciones que se les planteen en la vida. Debemos transformar la educación y saber que cualquier lugar u oportunidad es un recurso maravilloso para la construcción del conocimiento. Después tenemos infinidad de metodologías activas (Aprendizaje Cooperativo, Basado en Proyectos, Servicio Solidario, gamificación ) que nos permiten que esa innovación sea fructífera.

¿Es importante hoy formar con soft skills (habilidades blandas) a los estudiantes?

Sin lugar a dudas. Estas habilidades hacen referencia a competencias sociales, personales, y emocionales, que son deseables en el alumnado o en un trabajador. Incido de nuevo en la importancia de educar para "ser", y trabajar los valores de manera transversal para formar ciudadanos críticos, competentes, emprendedores, resolutivos, cooperativos, autónomos, reflexivos, empáticos, responsables

La educación tradicional se está viendo afectada por nuevas metodologías que han surgido sobre todo en la pandemia ¿Es necesario que el sistema educativo se transforme?

La pandemia dejó patente lo que muchos docentes veníamos avisando y viendo desde hace años, esa necesidad de cambio y esa posibilidad. Aun así, creo que lo hicimos bastante bien transformando la educación totalmente presencial en una totalmente virtual en tan solo 2 días. No obstante, necesitamos más, más compromiso, más formación y más transformación. No podemos pensar que el alumnado que tenemos hoy en las aulas es el mismo que el de hace 5,10, o 20 años, la sociedad evoluciona, pero la educación, en muchos casos, sigue estancada. No podemos educar como se hacía, ni siquiera, antes de la pandemia.

Siempre pongo el mismo ejemplo, nadie se dejaría operar por un médico que murió hace 5 años, pero en cambio, sí que se dejaría educar por un docente que murió hace 50. Menos mal que poco a poco vamos dando pasos.

¿Este tipo de herramientas hace que los perfiles más jóvenes tengan más empleabilidad?

Por supuesto. El uso de metodologías innovadoras hace que el alumnado adquiera unas destrezas y unas competencias que la educación tradicional no te brinda. ¡Ojo!, el libro es un recurso que ha funcionado muchos años y tampoco debemos apartarlo, lo que tenemos que tener presente es que no es el único recurso que tenemos para enseñar. En algún caso puntual, la clase magistral es buena, pero yo soy más de "dejar que hagan" y que construyan su propio conocimiento bajo mi observación, guía y orientación, siempre, acompañando.

¿Cuáles son los principales puntos de una buena pedagogía?

Creo que no hay mejor pedagogía que la de un docente que escucha y que atiende a las necesidades de su alumnado, y que le sitúa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No debemos olvidar que ellos y ellas son los verdaderos protagonistas de la educación.

La pedagogía y todas las disciplinas que abarca, requieren una vocación y entrega absoluta, tenemos que saber que estamos "para servir".

¿Cuáles son las claves para ser un buen docente?

La clave está en la persona y en nuestro nivel de vocación. No solo son necesarios los contenidos a transmitir, lo más importante es lo que transmitimos, lo que llega a nuestro alumnado, nuestro tiempo de dedicación, la amabilidad, la cercanía, la preocupación, el compromiso, la entrega, la escucha activa. Hay muchos ingredientes necesarios para considerarnos "buenos docentes".

¿El aprendizaje totalmente práctico es la herramienta que deben usar hoy los docentes?

Totalmente práctico no, pero en un 99% sí. Ya he comentado que la verdadera construcción del aprendizaje se basa en el "hacer", con lo cual, el aprendizaje práctico es más que esencial, eso sí, siempre y cuando sea significativo y englobe todos los aspectos mencionados durante la entrevista (valores, trabajo en equipo, empatía, acompañamiento, liderazgo positivo ).

Como he dicho, aprender desde "el hacer", es la oportunidad más maravillosa que puede brindarte la vida, y aprender desde el error ya la hace fascinante.

