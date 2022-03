La EAE Business School dejará al menos a 200 alumnos sin el título oficial de máster por el que pagaron hasta 11.000 euros

Isabel Figueroa Madrid

La escuela privada matriculó a más estudiantes de los que podía, la mayoría de los afectados son extranjeros. Los estudios, con un precio de 11.000 euros anuales de media, debían llevar el sello de la URJC, que no se ha cumplido.

Los alumnos, de origen extranjero en su mayoría, habrían pagado aproximadamente unos 11.000 euros por un diploma con el sello y aval de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), dicho título podría homologarse de forma sencilla en sus países de origen, pero ahora meses más tarde no podrán contar con él.

Este es el caso de Ricardo Sánchez, de origen colombiano, dice que: "El primer contacto que tuve con la EAE fue muy rápido, me dijeron de forma inmediata la documentación que requería y me ayudaron en todo el proceso de trámites para mi visado. Hasta ese momento iba todo bien". Al principio, todo son facilidades. Lo primero que ponen al servicio de los estudiantes es la cuenta de la escuela para que puedan hacer el pago de la matrícula y les aseguren por escrito los tiempos de entrega de toda la documentación, cobrando el 30% del importe total del máster, luego reciben el correo de bienvenida a la EAE.

Desde ese momento empieza el seguimiento que tienen con los estudiantes extranjeros para su proceso de visado. Llegando a enviar cartas con información específica sobre la vivienda y el costo que los alumnos tendrían que pagar en España, dicha dirección es la de la escuela, todo esto con la finalidad de agilitar el proceso de visas de los alumnos y que puedan venir de forma rápida sin retrasar ningún proceso. Frente a este problema desde la EAE marcan las distancias, Aroa Corvillo, Directora de comunicación de EAE, explica que realizan este proceso para que: "De esta forma las embajadas cuentan con un registro de los estudiantes y los pueden localizar de forma rápida". Explica también, que evidentemente no es una residencia estudiantil, ya que es la dirección de la EAE y esta información es pública. De la misma manera aseguró, que tienen una colaboración con empresas para que los estudiantes puedan encontrar de forma rápida un lugar donde vivir, pero que ellos no se encargan de eso.

La estafa de la EAE

Los problemas, dice Ricardo que comenzaron desde un primer momento cuando empezaron a tener clases. "Ahí fue cuando me di cuenta que la EAE era muy desorganizada y tenía problemas administrativos. Teníamos clases, pero de un momento a otro cambiaron profesores y ponían a otros de relleno para darnos otras asignaturas de un tema que nosotros teníamos que proponer." Sin embargo, el problema principal llegó en este caso para Ricardo, el 20 de diciembre de 2021; "Me llamaron a una reunión muy formal, yo en principio pensé que era algo bueno. Hable con una persona del grupo planeta y ese día me dijeron que por un error administrativo no quede registrado para mi título oficial con la URJC, pero sí un título oficial de otra universidad (UNIE)" comenta enfadado, ya que para él todo esto no era lo que le habían vendido, no logra entender cuál fue el problema si desde un primer momento realizó todo su proceso de forma correcta y en los tiempos establecidos por la EAE. Fue ahí cuando se organizó con sus compañeros a través de un grupo de WhatsApp, conformado por más de 115 estudiantes afectados de diferentes masters, para presentar una carta al defensor del estudiante en la URJC y al decano.

En cambio, para Aroa Corvillo, explica que: "Se trata de un fallo administrativo, hemos dejado de tener la colaboración con la URJC y por eso se produce esta situación, de la que éramos conscientes y sabíamos que iba a pasar. Ya hay abierta una investigación interna para resolver el tema lo más pronto posible"

La consecuencia de este problema es que algunos alumnos sí obtendrán el título oficial y otros no, pese a que todos, o casi todos, cerraron la matrícula en febrero del año pasado, es decir, en el plazo establecido por la EAE. Lo que les interesa a todos los afectados ahora mismo, son las posible soluciones para poder terminar con esta pesadilla de la forma más rápida posible, Ricardo explica que, por parte de la EAE han llegado tres posibles soluciones: "Nos han llegado hasta ahora tres propuestas, la primera que nos den el título propio de la EAE y el oficial de la UNIE, en este caso seriamos la primera promoción de salir graduados de la UNIE. La segunda solución que nos devuelvan el 50% de lo invertido y el título propio de la EAE, más un descuento en otra universidad del mismo grupo. La tercera opción que nos devuelvan el 100% de lo invertido, pero esta no era mi opción porque yo ya he presentado mi TFM, ante una persona de la URJC, que no tiene sentido porque no recibiré un título de ellos. En cambio, Aroa, afirma que: "Esperamos que todo esté resuelto en máximo una semana, porque estamos dando múltiples soluciones a todos los alumnos".

Muchos estudiantes extranjeros que llegan a España, tienen que renunciar a su trabajo estable en sus países de origen para poder hacer una maestría, llegan con todos sus ahorros y así poder pagar sus estudios. Todo con el propósito de mejorar su perfil profesional para en un futuro acceder a mejores puestos de trabajo en su país de origen. Ricardo señala que: "De cierta forma se aprovechan del estudiante y venden algo que no es. Simplemente se han lavado las manos y solo dicen que fue un error." La EAE afirma que hasta el momento ya han llegado a un acuerdo con el 70% de los afectados y que su intención no es estafar a ningún estudiante, que todo fue un fallo administrativo en el que ya está trabajando para resolverlo.

