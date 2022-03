Inauguradas las 32 jornadas de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, dedicadas a 'envejecer con salud'

Servimedia Madrid

Ana Ruiz, directora de Educación, Empleo y Braille de la ONCE; Ana Varas, directora de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE; y Carlos Félix Sánchez Ferrer, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, inauguraron estas jornadas, que se celebran hoy y mañana, y que cuentan con la participación de expertos en los diferentes ámbitos de la Fisioterapia relacionada con el envejecimiento, así como en Biología celular, Medicina, Psicología, Nutrición, etc.

La directora de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE ha señalado que "estas Jornadas tienen como objetivo fomentar la formación y la divulgación científica en Fisioterapia". Ana Varas ha comentado que "los profesionales sanitarios deben formarse para atender a la población mayor, y nuestra Escuela aporta su grano de arena con estas Jornadas".

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid ha afirmado que el tema de estas Jornadas "es muy relevante para la salud humana, ya que todos envejecemos". Para Carlos Félix Sánchez, "los ponentes que participan estos dos días tienen una gran valía profesional".

Finalmente, la directora de Educación, Empleo y Braille de la ONCE ha incidido en el tema de las Jornadas, "porque nos preocupa a todos". Ana Ruiz ha querido destacar que "la ONCE dedica mucho tiempo y recursos destinados a las personas mayores afiladas a nuestra Organización, especialmente para aliviar los problemas de la soledad".

En las distintas ponencias se pretende no sólo abordar al paciente geriátrico, sino dar una visión de todo el proceso de envejecimiento. Este año, cuentan con la participación de Luis Agüera, Asier Arrizabalaga, María Blasco, Pedro Gil, Pilar Montero, Marcos Ríos, Jordi Vilaró, entre otros.

La celebración de las jornadas se realiza en formato presencial o webinar. Han comenzado con un homenaje a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), cuyo vicesecretario general, el doctor Gregorio Jiménez Díaz, ha recogido el correspondiente galardón, "todo un orgullo recibir este premio en estas Jornadas, con un tema tan unido a la Geriatría", ha señalado.

'Fisiología del envejecimiento: mecanismos celulares y moleculares implicados en el envejecimiento y la fragilidad', 'Fragilidad vs comorbilidad: concepto, marcadores y capacidad predictora', 'Indicadores sensibles al cambio funcional y de la marcha durante el proceso de envejecimiento', 'Envejecimiento de la función de equilibrio y el sistema vestibular. Valoración funcional y tratamiento fisioterápico', 'Envejecimiento saludable y calidad de la alimentación' o 'La calidad del sueño y su relación con el envejecimiento y el deterioro cognitivo, serán algunos de los temas a tratar a lo largo de la jornada de hoy, viernes, 4 de marzo.

Por su parte, el sábado 5 de marzo, se tratarán temas como 'Fisiología del ejercicio y sus cambios respecto a la edad', 'Ejercicio terapéutico y adaptaciones musculoesqueléticas durante el proceso de envejecimiento', 'Dolor crónico: educación en neurociencia del dolor como estrategia de intervención en la persona mayor', o 'Rehabilitación en oncogeriatría. Rol del ejercicio terapéutico. Proyecto ATOPE'.

Casi 60 años de excelencia

La Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, fundada en 1964, depende académicamente de la Universidad Autónoma de Madrid, y está financiada y gestionada por la ONCE. Se dirige a estudiantes ciegos y deficientes visuales, aunque también tienen cabida, en los cursos de Posgrado, fisioterapeutas no afiliados a la Organización.

Además, a través de un convenio con la asociación de ciegos portugueses, Acapo, la ONCE habilita anualmente una beca para estudiantes ciegos portugueses. El índice posterior de ocupación laboral entre sus alumnos está cercano al 100 por 100.

La Escuela ha impulsado iniciativas para facilitar una salida profesional y una vía al emprendimiento de los fisioterapeutas que se han formado en la Escuela. La ONCE creó en 1997 las clínicas Revitass, en la actualidad ILUNION Fisioterapia y Salud, un referente en la inclusión de personas con discapacidad visual en este sector.

