Sólo una de cada cinco niñas quiere estudiar ciencia y tecnología

Servimedia Madrid

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE), que integra a más de 150.000 profesionales, subrayó este miércoles que apenas el 18% de las niñas quiere estudiar ciencia y tecnología en España, lo que supone que ese deseo lo albergan menos de una de cada cinco.

Así lo subrayaron en un comunicado en el que destacaron que el papel de la ingeniería en la sociedad "es esencial para poder dar paso a una vida moderna y sostenible", en el marco del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, que se conmemora el 4 de marzo. "La ingeniería española es una de las que cuenta con menor presencia femenina, solo un 25% del total de los ingenieros son mujeres, en todas sus especialidades, frente a otras disciplinas como Estudios Artísticos (31%) o Medicina (26%), cuando se trata de una profesión que prácticamente roza el pleno empleo y que, en este mundo tan digitalizado, irá ganando peso.

Por eso extraña que, en el caso de las ingenierías, apenas el 18% de las niñas se quiere dedicar profesionalmente al ámbito de la Ciencia y la Tecnología en nuestro país, tal y como apunta el último estudio de la Fundación Ingenieros ICAI", protestó el IIE.

Ante este panorama, el instituto está dando visibilidad a este déficit profesional con varias iniciativas, como los coloquios 'Ingenieras Pioneras', para mostrar experiencias reales de desarrollo profesional. El próximo se celebrará el 29 de marzo, en formato presencial en la sede del IIE en Madrid y de forma 'on-line' y contará con la participación de Isabel García Tejerina (ingeniera agrónoma, ex ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), Patricia Ortega García (ingeniera agrónoma, general del Ejército Español y subdirectora general de Sistemas Terrestres del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), Elena Salgado Méndez (ingeniera Industrial, ex ministra de Sanidad y Consumo) e Inmaculada Sánchez Ramos (ingeniera de Telecomunicación y galardonada con el premio Pioneras IT 2021).El instituto también organiza los 'Premios Ingenia 100% Talento', cuya presentación de candidaturas finaliza el 30 de abril. Estos premios tienen como objetivo el reconocimiento a personas e instituciones que destaquen por su contribución al mejor conocimiento de la Ingeniería y las carreras STEM en las niñas o por incentivar la educación en igualdad.