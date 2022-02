Expertos piden actuar en los centros educativos para erradicar las bandas juveniles

Servimedia Madrid

Expertos en psicología social instan al Gobierno a incorporar programas integrales en los centros educativos para erradicar las bandas juveniles, tras el asesinato de dos jóvenes hace unas semanas y las recientes detenciones en relación con los crímenes.

Así lo aseguró en declaraciones a Servimedia el vicepresidente del Consejo General de la Psicología, el psicólogo social Francisco Chacón, quien manifestó que los jóvenes acaban formando parte de ellas como una forma de establecer su personalidad y de ser reconocidos en sociedad. Estas dos muertes y las recientes detenciones han puesto de nuevo a las bandas juveniles en el ojo del huracán mediático. Según el segundo observatorio de las bandas juveniles en España del Centro de Ayuda Cristiano coordinado por el pastor Alberto Díaz, unos 2.500 jóvenes madrileños pertenecen a bandas juveniles, siendo el grupo más numeroso el de jóvenes entre 14 y 18 años, que alcanzaría los 1.200, y resaltando especialmente los 500 jóvenes pertenecientes a ellas entre los 11 y los 14 años. Se contabilizan unos 50 grupos de 'Ñetas' y de 'Latin Kings', y más de 80 grupos de Trinitarios y DDP, las cuatro bandas juveniles más numerosas en la Comunidad de Madrid. Además manejan mucho dinero. Según el mismo estudio, cuentan con unos 9,6 millones de euros anualmente obtenidos solo de las "cuotas" de pertenencia que semanalmente deben abonar sus miembros dependiendo de su rango o responsabilidades en la organización. Para pagarlas, los jóvenes generalmente roban carteras, relojes, cadenas o anillos en la vía pública o atracan tiendas, asaltan domicilios particulares cuyo dueño identificaron previamente o lo piden a los padres argumentando cualquier otro motivo de gasto. La experta en relaciones internacionales del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid, María Boleko, señaló que "es muy complicado identificar cuando un menor pertenece a una banda juvenil", aunque indicó que "hay ciertos comportamientos que son comunes entre ellos como es la vestimenta (utilizando colores identificativos o bandanas), las zonas en las que se reúnen como los parques de barrios obreros o los cambios de actitud que tienen", algo en lo que se mostró de acuerdo Díaz. En este sentido, ambos señalaron que la captación de los menores se realiza entre los mismos jóvenes, en los centros educativos e institutos, pero en la mayoría de los casos son personas conocidas. Según explicó Boleko a Servimedia, al principio no les comentan que pertenecen a una banda juvenil, se refieren a ellas como "un grupo de amigos con los que suelen salir". La introducción de los menores es acompañar al resto de integrantes a las peleas, e, incluso, asesinatos, pero ellos no intervienen en ellas. De hecho, su 'modus operandi' es que estos menores se sitúen por detrás de los jóvenes que van a participar para que, en el momento en el que suceda, evitar ser identificados.

Redes Sociales

Estas bandas utilizan sus perfiles de redes sociales para captar la atención de otros jóvenes, además de subir contenidos en los que se "enorgullecen" de los delitos que cometen. Si uno de sus integrantes ha sido detenido por la policía aprovechan las redes para mostrar su apoyo, del mismo modo que lo hacen cuando uno de sus integrantes fallece. La experta también destaca que, en la actualidad

"Los jóvenes que pertenecen a estas bandas no son mayoritariamente de perfil inmigrante"

Sino que "son menores en situación de exclusión", y añadió que algunos de estos jóvenes "se encuentran desatendidos por su familia y no sienten que pertenezcan a ningún grupo". Aseveró que es fundamental evitar que los menores se sometan al "juramento de la bandera", que supone que el menor pasa a ser integrante de ella y debe participar en todos los conflictos, desde peleas hasta asesinatos, y sobre la cuota semanal o mensual que tienen que abonar subrayó que es para "pagar el silencio de sus trifulcas", para que el resto de los integrantes no desvele su identidad en caso de ser interrogado por la policía.

Sistema Educativo

Para evitar que los jóvenes entren en bandas, Díaz subrayó la importancia de la inversión en educación, al tiempo que hizo un llamamiento a la sociedad para que reflexione sobre "el modelo de sociedad que queremos para ahora y para el futuro". Asimismo, señaló lo arraigada que tiene ésta la violencia, "que está en los videojuegos, en las películas y en la música con géneros que incluso les cantan a las bandas", animó a prevenir "reeducando a los jóvenes y transmitiéndoles información sobre los riesgos que implican las bandas" y apuntó al apoyo psicológico y social como principales herramientas con que combatirlo. A su vez, llamó a darles herramientas que les ayuden a superar la frustración y la rabia y que no la refugien en bandas, a darles la facilidad de expresarse artísticamente o mediante el deporte y a tener protocolos de protección y acción en los colegios para miembros de bandas "que no impliquen aislarlas". En la misma línea se manifestó Boleko, quien recalcó que "el sistema educativo debería identificar cuando un menor está siendo excluido en el ámbito escolar y se encuentra en una situación de "desamparo" a nivel familiar". En este sentido, Francisco Chacón explicó que los menores se encuentran en una edad en la que buscan su identidad, por eso para ellos es fundamental sentirse parte de un grupo, donde encuentran su identidad social "que en esos momentos es más importante que la personal". Reconoció que los centros educativos deberían tener programas integrales en los que se intervenga desde el colegio, con apoyo psicológico y ayudas coordinadas con los servicios sociales y la policía, porque éstos son "los programas que tienen más éxito" ante estas situaciones. Otra de las medidas que propone el psicólogo social es reducir la ratio de alumnos por aula, ya que esta medida ayudaría a tener una intervención más individualizada por parte de los profesores y ayudar a descubrir con anterioridad cuando un menor está introduciéndose en estos ambientes. El psicólogo social también admitió que la mayoría de los jóvenes que se integran en estas bandas juveniles provienen de zonas con situaciones socioeconómicas más vulnerables, y señaló que la pertenencia a estas bandas supone un "estatus" dentro del barrio. Este hecho también les facilita el acceso a adquirir y acceder a cosas que sin ellos no podrían, como es el caso de sustancias sicotrópicas, ropa de marca, armas u obtener más ingresos económicos. A su vez, recalcó que los centros educativos no solo deben centrarse en la educación de los jóvenes ante las situaciones vejatorias que sufre el profesorado por parte del alumnado, que ha aumentado en los últimos años; y al respecto defendió que es necesario reforzar el sistema educativo para poder abordarlas y establecer unas medidas que puedan utilizarse si acontecen situaciones como agresiones físicas o verbales en las aulas. Asimismo, recordó que la figura del coordinador en los centros educativos es clave, pero que antes para acceder a este cargo necesitaban tener la carrera de psicología o de pedagogía, pero que hoy en día, "cualquier persona con una licenciatura que haga el máster de orientación educativa, que dura cuatro meses, puede optar a él". "Entonces, el papel del psicopedagogo que había en los colegios deja de existir", sentenció.

