Subirats pide a las universidades que se relacionen más con la sociedad y el entorno

Servimedia Madrid

El ministro de Universidades, Joan Subirats, pidió este martes a las universidades que se relacionen más con la sociedad y en el entorno en el que están, siguiendo el camino que ha marcado durante décadas la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Durante el acto de presentación del 90 aniversario de la UIMP en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, el ministro aseguró que ésta "está haciendo algo que las universidades tienen que hacer cada vez más, que es preocuparse por las relaciones con la sociedad y el entorno", "buscar alumnos no convencionales" e impulsar la formación "a lo largo de la vida" y establecer relaciones "con entidades y empresas". "Eso que es la vida de la UIMP es lo que tenemos que proyectar cada vez más en las universidades", remarcó, siguiendo también la "lógica internacional" de esta institución. Subirats también indicó que desde el Palacio de la Magdalena de Santander, sede principal de la UIMP, se difunde una "atmósfera de academia, pensamiento y de dejar volar la imaginación". "No estamos ante una universidad al uso. Pero esto, en vez de ser un 'hándicap', es una oportunidad", pues responde a la vocación de la institución de "mirar al futuro". Precisamente, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades de la UIMP, Matilde Carlón, repasó los eventos previstos para el 90 aniversario, aglutinados bajo el lema '90 años anticipando el futuro'. Un comité de honor, presidido por el Rey, y extender la celebración más allá de 2022 fueron algunas de las pistas que desveló la vicerrectora para la programación que están diseñando. De hecho, recordó que el decreto fundacional de la UIMP se firmó el 23 de agosto de 1932 pero que el primer curso académico arrancó en 1933. En este aniversario, prosiguió, se celebrará un acto de homenaje a los ex rectores coincidiendo con el 23 de agosto, el día más "festivo" del programa y "muy abierto" a la ciudad de Santander.

Medalla a ex presidentes

Asimismo, el programa incluye un reconocimiento institucional con una medalla a los ex presidentes del Gobierno en paralelo a la celebración de un curso sobre España en el mundo, también "para revindicar el papel de la UIMP en España y el mundo". Por su parte, el rector de la UIMP, Carlos Andradas, subrayó la "vinculación doble" entre la Menéndez Pelayo y el departamento que dirige Joan Subirats. "Somos universidad" y "un organismo autónomo bajo la tutela" del Ministerio, subrayó, agradeciendo el "respaldo" de Subirats. El rector manifestó su deseo de que la UIMP siga "contribuyendo a algo tan maravilloso como es la apertura de nuestro país". "La educación, la formación y la cultura son algo que necesitamos continuamente y en estos momentos más", concluyó.

