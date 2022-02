Las mascarillas en los colegios de Madrid ya no serán obligatorias a partir de mañana durante los recreos

Servimedia Madrid

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, aseguró este miércoles que el uso de mascarillas en los colegios, durante los recreos, ya no será obligatorio a partir de mañana. Señaló que la Consejería de Sanidad dictará hoy mismo una orden en ese sentido.

Tras denunciar que las explicaciones dadas ayer por la ministra de Sanidad sobre este asunto "no aclaraban nada", dijo que ha tenido que esperar a su publicación hoy en el BOE para conocer su contenido real. Dijo que, al eliminar el Gobierno la necesidad del uso de la mascarilla cuando no hubiese 1,5 metros de distancia entre personas y en actos multitudinarios, ya no será obligatorio en los recreos escolares. Ossorio dijo que el Gobierno regional nunca estuvo de acuerdo con hacer obligatorio el uso de mascarillas en los recreos, aunque respetó la decisión al respecto del Ejecutivo central, porque "no hay evidencias científicas" que lo avalen.

Explicó que esta norma se aplicará en todos los centros educativos de la región y dijo que espera que la citada orden de la Consejería de Sanidad se emita hoy mismo para que se pueda aplicar mañana. Preguntado sobre si la supresión del uso obligatorio de las mascarilla se hará también en los interiores, dijo que habrá que esperar "algún tiempo" para hacerlo posible. "No tenemos fecha para eso", añadió.

