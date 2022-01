Son "excepción" las autonomías que sustituyen "a diario" las bajas de profesores por covid

Servimedia Madrid

La Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadoras del sector de la Enseñanza (STEs-Intersindical) denunció este lunes que "son excepción las comunidades autónomas que sustituyen a diario las bajas, la mayoría las cubren con retraso y no todas".

Así lo indicó a Servimedia el responsable de política educativa de la confederación, José Ramón Merino, en base a un resumen que ha elaborado la organización sobre cómo cada autonomía se enfrenta a la sexta ola en las aulas.

Este documento de trabajo, realizado ante la "dificultad" de contar con datos oficiales actualizados, muestra que en Aragón una nueva orden llama a "sustituciones inmediatas" y que en Baleares el 12 de enero se puso en marcha un sistema de sustituciones "urgentes" para atender las bajas en un plazo máximo de 48 horas. La propia Consejería de Educación de Islas Baleares reconocía hace una semana que "los centros se han reorganizado para atender al alumnado".

El cuadro también subraya que en Cantabria "se sustituyeron 117 tutores el viernes, día 7, antes del inicio de las clases" y que las sustituciones son "diarias para tutores de Infantil y Primaria", aunque "para el resto, semanales". Otra región que parece agilizar el trámite, sobre el papel, es Cataluña: "Se sustituyeron 571 profesores el viernes, día 7, antes del inicio de las clases. Después sustituciones diarias".

En la Región de Murcia, el documento de STEs recoge que "la incorporación de los primeros sustitutos no se ha producido hasta el jueves, 13 de enero (la Consejería señaló el día anterior, miércoles día 12 que "contratará a más de 800 profesores para cubrir las bajas". A partir de esa fecha las bajas serán cubiertas a través de un proceso de adjudicación telefónico diario, antes de la adjudicación telemática semanal".

Bajas sin cubrir

Pero en el balance de la confederación sindical se repiten las cifras de profesionales sin reemplazar o que los procesos de sustitución se hacen semanalmente por parte de las autoridades educativas autonómicas, cuando el plazo de la cuarentena por covid es actualmente de siete días.

De hecho, Asturias tiene establecido un plazo semanal, aunque trabaja en un modelo de sustitución "exprés"; en Castilla y León se hace cada siete días; y en Madrid, los primeros 1.006 sustitutos se incorporaron a los centros el miércoles, 12 de enero, pero, "a partir de ahí, la Consejería de Educación pretende sustituir las bajas de forma diaria, pero para ello ha de modificar la normativa".

Andalucía tiene un planteamiento para reemplazar profesores enfermos a través de llamamientos dos veces por semana, los martes y jueves. Y en Castilla-La Mancha se sustituyeron 21 profesores el viernes, día 7, antes del inicio de las clases.

Un poco distinto es el modelo que plantea Extremadura. La incorporación de los primeros sustitutos no se produjo hasta el miércoles 12 de enero. Según STEs, la consejería dice que "si faltaran muchos docentes en un centro y no se garantizara la presencialidad, estableceríamos un procedimiento de sustitución, aún más excepcional y arbitraríamos el procedimiento para que se den clases telemáticas".

Mientras, las clases han arrancado tras las vacaciones de Navidad y en pleno repunte de casos de covid-19 con muchas bajas sin cubrir. El citado balance concreta, por ejemplo, que en Galicia el 800 profesores sin sustituir, a los que habría que sumar 185 en La Rioja, 508 en la Comunidad Valenciana y 800 en el País Vasco, sin incluir que en algunas de las regiones, ya citadas, o no se aportan datos, o las sustituciones se hicieron con las clases ya iniciadas.

Merino explicó esta realidad en los "recortes y en la falta de previsión, cuando a nivel estatal con acuerdo del Ministerio de Educación se relajaron las medidas el verano pasado para este curso 2021/22. Aunque en ese momento se estaba superando la quinta ola, no podía darse por finalizada la pandemia".

Menos profesores

Sin embargo, según los datos recabados, en Andalucía no se ha renovado el contratado a 2.400 profesores de los contratados el curso anterior; en Aragón 150 y en Asturias, "de los 860 profesores extra contratados en el curso 20721, se ha pasado a 392 este curso", puede leerse en el cuadro de STEs. En Madrid, la confederación denuncia que "no se ha renovado el contrato a 7.700 de los docentes que iniciaron el curso 2020-21"; y en Murcia no se ha actualizado el contrato a 1.500 docentes extra contratados hace un curso.

Sí mantienen el contrato a esos profesores de refuerzo que se incorporaron el pasado curso regiones como Baleares, Canarias, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Llama la atención que en la Comunidad Valenciana, en "el curso 20/21 se contrataron 4.374 profesores extra, que han pasado a ser 5.042 este año 2021-22".

Los sindicatos en general y STEs en particular insisten en la necesidad de haber mantenido las medidas y protocolos covid que imperaron en el curso pasado. De hecho, Merino recordó la importancia de la contratación de "más profesorado para bajar ratios", la sustitución "inmediata" de las bajas, y contar en los centros con medidores de CO2, filtros y purificadores de aire, mascarillas FFP2, realizar test de antígenos "cuando hay un positivo" y la generalización de la figura del enfermero u enfermera escolar "en cada centro".

Situación "normalizada"

Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por Servimedia aseguraron este lunes que "la situación está normalizada". Según los último datos oficiales, tras la reanudación del curso escolar se ha producido un 2,3% de bajas de docentes, lo que afectaría a unos 17.000 profesores.

"Esa cifra corresponde con las bajas sustituidas, que -con seguridad- no son ni la mitad de las bajas totales", protestó Merino. Desde la confederación aseguran que tener datos actualizados "es muy difícil": "Tenemos los del 10 de enero, el día de la vuelta a clase, cuando las CCAA y el Ministerio dieron un total de 11.000 profesores de baja, nosotros contabilizamos más de 40.000".

"Es increíble. Viven a espaldas de la realidad o simplemente enmascaran la realidad, lo que sería gravísimo en una situación como esta. Hay centros con 10 ó más profesores de baja y que están al borde del colapso al no poder atender ya al alumnado", lamentó el portavoz del sindicato.

Por contra, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, tranquilizó a la comunidad educativa y a las familias ante la vuelta a clase y el repunte de la pandemia. En repetidas entrevistas ha recalcado que las aulas son seguras y llamó a la tranquilidad.

"Prudencia sí, es la que hemos mantenido en estos meses, pero alarmismo ninguno", indicó el pasado 4 de enero, tras reunirse con los ministros de Sanidad y Universidades y representantes autonómicos para acordar que la vuelta iba a ser presencial.