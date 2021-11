Educadores infantiles temen el cierre de centros por la creación de 65.000 nuevas plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años

Servimedia Madrid

El sector de la educación infantil, que cuenta con unos 5.000 centros en toda España, se verá seriamente afectado por la creación de 65.000 nuevas plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años.

Así lo dijo a Servimedia el presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-Waece), Juan Sánchez Muliterno, después de que este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que el Consejo de Ministros "aprobará el martes un decreto para crear en los próximos tres años 65.000 nuevas plazas de educación de 0-3 años, con una inversión de más de 660 millones de euros de aquí a 2024".

Fuentes del Ministerio señalaron a Servimedia que dichas plazas serán "públicas y gratuitas". A la espera de que la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, detalle el contenido del decreto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez Muliterno pronosticó que así "los centros privados no podrán competir, y en consecuencia será el cierre de los privados en aras a que los niños asistan a centros públicos".

El presidente de AMEI destacó su sorpresa ante el cambio de criterio de la ministra Alegría, que según él "se mostró partidaria de los centros concertados" y que "esa política de todo público no iba a ir para adelante", como sí defendió su predecesora en el cargo, Isabel Celaá, cuando aprobó la Lomloe."Se ve que lo han reconsiderado por lo que sea. Como están en el poder hacen lo que les da la gana. Yo no soy ni de pública ni de privada, soy de educación infantil, pero cerrar centros no es una solución", zanjó.

Según sus cálculos, esas 64.000 nuevas plazas supondrían la construcción de 640 centros, aunque dudó de que ese presupuesto se llegue a ejecutar de aquí a 2024, porque a su entender, "habría que reducir gastos".