Celaá se disculpa con el diputado con una hija con discapacidad al que dijo que "no sabe de lo que habla" al defender la libertad de elección educativa

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se disculpó este jueves con el diputado del Partido Popular Juan José Matarí, tras decirle en el Congreso que no sabía de lo que hablaba cuando reclama libertad de elección de centro y apoyos para alumnos con discapacidad.

"¿De dónde viene usted? De qué lejos viene. Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres ni con los hijos. Usted no sabe de lo que habla", replicó Celaá al político 'popular' en la sesión parlamentaria este miércoles, después de que el diputado explicase que tiene una hija con síndrome de Down que gracias al apoyo educativo ha logrado estudiar en la universidad.

Un día después, la ministra anunció en su perfil oficial en Twitter que acababa de hablar con Matarí: "Le he pedido disculpas si mis palabras de ayer pudieron ofenderle".

"Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución. Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia", indicó Celaá.

Según la ministra, su compromiso con las personas con discapacidad y sus familias "es inequívoco". "La Lomloe garantiza el derecho de todos a la mejor educación, tanto en centros ordinarios como especiales", añadió en otro mensaje en las redes sociales.