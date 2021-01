Save the Children pide ayuda internacional para que 136 millones de niños vuelvan a clase de forma segura

Servimedia Madrid

Alrededor de 136 millones de niños podrían volver a la escuela de forma segura con una inversión media de 370 dólares (304,62 euros) por estudiante, según un informe publicado este martes por Save the Children.

Ello supondría una inversión total de 150.000 millones de dólares (123.495.750.000 euros), que garantizarían un regreso a clase seguro a la infancia más pobre del mundo.

Millones de niños no volverán nunca a las aulas tras la interrupción causada por la Covid-19, por lo que Save the Children exigió un compromiso firme por parte de los países ricos para financiar esta necesidad.

A su juicio, las niñas, los estudiantes con discapacidad, desplazados y refugiados deberían ser prioritarios, puesto que son los más afectados por esta deserción escolar sobrevenida.

Para Inger Ashing, directora general de Save the Children Internacional, "sin educación no tendríamos el éxito de las vacunas contra la Covid-19 y la perspectiva de un mundo más seguro". "Los niños y las niñas que actualmente no van a la escuela son nuestros futuros médicos, científicos, camioneros y fontaneros". "Si 2020 fue el año en que se encontró la vacuna, 2021 debe ser el año en que se invierta en el futuro de la infancia", agregó.

Destacó que muchos países no pueden asumir este gasto, "especialmente porque los gobiernos dan prioridad a la atención médica para hacer frente al virus". Por eso, pidió a los donantes internacionales que "trabajen con los gobiernos nacionales para financiar por completo un plan que lleve a que todos los niños y las niñas vuelvan a la escuela de manera segura".