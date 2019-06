Fernando Alonso: "Si vuelvo a la F-1 será solo para tener la posibilidad de ganar el Mundial"

El piloto español Fernando Alonso insiste en que no ha cerrado las puertas a una vuelta a la Fórmula 1, pero que si lo hace "será solo si hay la posibilidad de vencer el Mundial" y no en "un proyecto que parta de cero", mientras que opina que Ferrari necesita ahora "paciencia" por las expectativas que siempre genera "el equipo más conocido y querido del mundo".

"Para el futuro estoy abierto a propuestas interesantes y si decido volver a la F-1 será solo si hay la posibilidad de vencer el Mundial, no me interesan los proyectos que partan de cero, quiero un coche ganador de inmediato", expresa Alonso en una entrevista a la revista Man in Town que recoge Europa Press.

El asturiano tiene claro que no cierra "la puerta a nadie para el futuro". "No corro en la F-1 pero cada fin de semana me encuentro de todos modos con un volante. De acuerdo con McLaren, quiero apuntar a la "Triple corona". Hasta ahora sólo lo ha logrado Graham Hill y hacerlo en la era moderna sería algo grande, y si la F-1 se me presenta de manera atractiva, que nadie dude de que volveré al 'gran circo", apunta.

El bicampeón del mundo, que lamenta su no calificación para las 500 Millas de Indianápolis de este mayo porque es una carrera "histórica" y porque conducir en el mítico óvalo estadounidense es "romántico", reconoce que su adiós a la F-1 fue emotivo porque era "una parte muy importante" de su vida.

"Desde que era niño soñaba con correr en la F-1 y también tuve la suerte de tener coches muy competitivos. Hoy sé que la vida me reserva otras y nuevas etapas, y las afrontaré con el espíritu que el deporte me ha ayudado a construir", añade.

Ciclos

El ovetense también remarca que "la Fórmula 1 va por ciclos". "Hay 5 ó 6 equipos principales que tienen períodos de dominación, es difícil entender cuál es el correcto en ese año y dónde es mejor ir. Todavía me siento afortunado, incluso si a veces me ha faltado el coche ganador", indica.

"Estuve dos veces muy cerca del título mundial con Ferrari, pero ya lo había ganado. Hay pilotos que tienen talento y nunca han tenido la oportunidad correcta de hacerlo", subraya Alonso, que cree que el 'Cavallino Rampante' necesita ahora "paciencia".

El piloto español no olvida que la escudería italiana "es el equipo más conocido y querido del mundo", y que por eso "no es fácil" porque en cada fin se semana se espera "una victoria". "Cuando corrí allí, le faltaban las competencias y los recursos técnicos, pero éramos muy competitivos. Ahora el coche es muy competitivo, pero el clima de presión excesiva no ayuda, y luego está Mercedes que es muy fuerte", advierte.

De todos modos, no duda de que Ferrari ha acertado con Charles Leclerc. "Tiene un gran talento y experiencia en Alfa Romeo y en la Academia de Ferrari. Este primer año será duro, sentirá mucho la presión que se respira ahí, tendrá que asimilarla, pero para el futuro creo que tiene todas las cartas para tener un gran éxito, se lo auguro", afirma.

El asturiano se enorgullece de su papel de embajador de McLaren, equipo que cree que toda su "experiencia" puede ser "útil a dos pilotos jóvenes" como Carlos Sainz y Lando Norris, y también se refiere a su posible fichaje por Mercedes. "Ya en 2016, cuando Nico Rosberg decidió retirarse, hablé con Toto Wolff, pero al final no llegamos a un sí definitivo, estaba en McLaren y no era fácil alcanzar un acuerdo", rememora.

"He sido siempre una persona muy diferente respecto a lo que la gente veía en la tele. El piloto vive en una atmósfera de competitividad enorme y de presión, por lo que no te comportas como eres en verdad", sentenció Alonso a nivel extradeportivo.