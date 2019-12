Greta Thunberg deja los discursos grandilocuentes: "Hoy no voy a hacer eso y voy a dar paso a la ciencia"

La joven activista Greta Thunberg pronunció este miércoles un discurso ante el Plenario de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (COP25) alejado de las consignas y frases grandilocuentes que la hicieron famosa. "Son expresiones que lo único que hacen es llamar la atención", dijo, así que optó por "dar paso a la ciencia" y llamar a la acción.

"Tengo entendido que hay que decir algo personal y emotivo para llamar la atención; pero hoy no haré eso porque esas frases -como el famoso 'how dare you' que resonó fuerte en la sede de la ONU en Nueva York- en las que todo el mundo se centra no son la verdadera razón de por qué las digo", arrancó esta sueca de 16 años ante cientos de delegados de los países.

"Desde hace un año llevo hablando de cómo disminuyen los presupuestos (contra el cambio climático) una y otra vez, pero como se sigue ignorando, volveré a decirlo", afirmó entre referencias al informe del IPCC, el panel intergubernamental de científicos contra el cambio climático.

En su discurso, Thunberg pidió a los negociadores de Naciones Unidas que se centren en la "equidad", lo cual, dijo, "es esencial para que el Acuerdo de París funcione a nivel global" y que "los países ricos tengan que hacer su parte y llegar más rápido a las cero emisiones (de carbono), aunque los países en desarrollo también deben hacer lo propio para que los más vulnerables puedan mejorar sus vidas".

La joven continuó con una dura crítica a los bancos y las empresas contaminantes. "Desde el Acuerdo de París, los bancos han invertido 1,9 billones de dólares en combustibles fósiles; cien empresas son las responsables del 71% de las emisiones globales y los países del G20 representan el 80% de las emisiones totales". "El 10% de la población más rica produce la mitad de las emisiones de CO2 cuando la mitad de los más pobres sólo una décima parte", apostilló.

A continuación, la joven activista que impulsó Fridays For Future interpeló a los representantes y mandatarios de los distintos países: "¿Cómo se enfrentan a estas cifras sin un ápice de pánico?, ¿cómo reaccionan y no se sienten enfadados?, ¿cómo comunican estos mensajes sin mostrarse alarmistas?", les cuestionó.

Finalmente, Thunberg concluyó su discurso entre aplausos y vítores asegurando que "tenemos trabajo que hacer, pero algunos tienen más trabajo que otros", y reprochó las negociaciones de los países para poder seguir contaminando, por lo que les llamó a "aumentar sus ambiciones".

Un selfie con Ribera

En un momento previo al discurso, la joven se hizo un 'selfie' con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien le precedió en el uso de la palabra en el Plenario. "No cabe la menor duda de lo que dice la ciencia" respecto a la crisis climática, arrancó, por lo que reclamó "voluntad política" porque "todo el mundo" firmó "rápidamente" el Acuerdo de París y ahora hay "una brecha creciente" entre lo que hay que hacer y lo que se hace.

"No deberíamos aceptar cualquier tipo de falla en el compromiso", indicó. Ribera comentó que la lucha climática debe contar con el "multilateralismo" y que la acción y la ambición "no deberían quedar bloqueadas dentro de estas paredes" de la Cumbre del Clima de Madrid, sino plasmarse en cambios en multitud de ámbitos, como la energía, la planificación urbana o la educación. "No se trata de acción, sino de sencilla necesidad de actuar", apuntó.

La ministra recalcó que los jóvenes han salido este año a las calles con "voces muy firmes" que piden, junto a la ciencia, que "todo suceda más rápido". "Permanezcamos unidos para conseguir más y señalemos con el dedo a aquellos que no hacen más para que entiendan que es injusto y que se necesita solidaridad", apostilló.

Por su parte, la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, comentó que lleva 25 años asistiendo a Cumbres del Clima y "nunca" había presenciado "una brecha enorme entre lo que está sucediendo en estas paredes de lo que está sucediendo fuera", gracias a que "hay una base muy firme de concienciación de jóvenes que nunca hemos visto". "Las soluciones son asequibles y viables, y están delante de nosotros, pero ¿dónde están los líderes y los adultos en esta sala?", se preguntó.

Morgan se declaró "cansada de escuchar a líderes, gobiernos y negociadores cosas que no pueden hacer" cuando deben desarrollar políticas siguiendo las recomendaciones científicas con "leyes de emergencia climática" y asegurar que "los bancos no sigan financiando los hidrocarburos y la deforestación". "El centro del corazón del Acuerdo de París sigue latiendo, pero de forma muy floja, no abandonen", zanjó.