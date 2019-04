Constructoras piden a futuro Parlamento pacto de estado de infraestructuras

Madrid, 7 abr (EFE).- La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan considera prioritario un pacto de Estado en materia de infraestructuras e insta al Parlamento que surja de las próximas elecciones generales a consensuar qué infraestructuras son prioritarias para el país y cómo financiarlas.

"El consenso el algo fundamental. Es necesario un pacto de Estado, incluso para aquellas infraestructuras que no son de su competencia, porque el Estado es la referencia para el resto de las administraciones públicas", ha dicho en una entrevista con Efe el presidente de Seopan, Julián Núñez.

En su opinión, el debate no debería centrarse, como se ha hecho hasta hora, en lo que cuesta una infraestructura, en si es cara o barata, sino en cuál será su impacto en dos variables: el desarrollo económico y el beneficio social.

A modo de ejemplo, ha recordado que la inversión en los aeropuertos ha permitido elevar la capacidad de España de recibir turistas y que la construcción de autovías y autopistas ha reducido drásticamente el número de muertes en las carreteras.

No se trata de hacer planes a 40 o 50 años, puesto que la tecnología hace que las cosas cambien rápidamente. Lo que sería "posible y obligado" son planes a diez años (que abarquen más de dos legislaturas) porque las prioridades "no tienen signo político" y una infraestructura no es mejor para un territorio que otra en función de quién gobierna, ha añadido Núñez.

Una vez fijadas las prioridades, la siguiente gran cuestión sería ver cómo se pagan las obras, porque, en su opinión, el hecho de escasez de recursos públicos no puede ser la excusa para no llevar a cabo las infraestructuras que necesita el país.

En su opinión, sin la colaboración privada, en un contexto de consolidación fiscal, con el gasto en protección social en máximos históricos y con la salud y la educación o la innovación reclamando cada vez más recursos, "difícilmente se podrá incrementar" la inversión en otras áreas, como las infraestructuras.

"La colaboración público privada" en la construcción y financiación de obras está ausente desde 2012, ha lamentado Núñez, que ha asegurado que en el mundo hay unos 80.000 millones de dólares "con necesidad de ser invertidos en infraestructuras de titularidad pública" que no están llegando a España porque no hay proyectos sobre la mesa.

El presidente de Seopan ha recordado que hay dos tipos de colaboración público privada, una en la que el dinero se devuelve a plazos vía presupuestos, y otra vía cánones o peajes que pagan los ciudadanos por uso.

En su opinión, hay obras que por razón de interés público no se pueden repercutir al usuario, como por ejemplo las de Cercanías o el metro, mientras que en otras como las relacionadas con el ciclo integral del agua, el tratamiento de residuos o las vías de alta capacidad, "claramente", se debería aplicar el pago por uso.

En el caso de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas), ha abogado por la extensión de los peajes a toda la red, porque, en su opinión, así se igualarían las condiciones con el resto de infraestructuras de transporte, como aeropuertos, ferrocarril y puertos, por cuyo uso se pagan tasas o cánones.

Además, es el modelo que se está implantado en el resto de países, según Núñez, quien ha subrayado que 23 países europeos tiene tarificado el 100 % de sus vías de alta capacidad y que el 73 % de las autopistas y autovías libres de peaje de Europa están en Europa.

Lo importante, ha subrayado, es que los partidos analicen cuál es la prioridad para los ciudadanos: que el que coja el coche no pague por circular por estas carreteras o seguir manteniendo los niveles de protección social, educación o sanidad, según Núñez, quien ha subrayado que las vías de peaje aportan unos 940 millones de euros al año.

En un informe, Seopan y Sener identificaron 814 proyectos de infraestructuras prioritarios para España, que supondrían la movilización de 100.000 millones de euros y la generación de casi 1 millón de empleos.

En el documento, proponen 510 actuaciones por valor de 12.014 millones de euros, relacionadas con infraestructuras del ciclo integral del agua; y 32 obras con 6.522 millones de inversión en infraestructuras de medio ambiente, centradas en el tratamiento de residuos.

En infraestructuras de transporte terrestre señalan 272 actuaciones prioritarias valoradas en 85.244 millones inversión -mercancías y logística, accesibilidad a ciudades, redes secundarias, gestión de capacidad y movilidad urbana.

Por Ana Tuñas y Cora Serrano