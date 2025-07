Si tienes unas sandalias de esparto con cuña, tienes el calzado más cómodo y versátil para este verano. ¡Y encima hemos fichado unas rebajadas!

Todas tenemos en el armario una prenda, un accesorio o un calzado que nos ha salvado el look cientos de veces (y lo va a seguir haciendo). Ese que pega con un básico o con un outfit más atrevido, el que no te cuesta combinar y te has puesto tantas veces que has amortizado de sobra la inversión. Para nosotras, ese 'must-have' del verano son unas buenas cuñas de esparto, porque el tiempo nos ha confirmado que jamás van a pasar de moda.

Este tipo de sandalias son cómodas, versátiles y tienen el poder de elevar cualquier look de verano sin renunciar a la comodidad. ¿Todavía no tienes unas en tu armario? Esta es la señal que estabas esperando, así que tienes que fichar las sandalias con cuña de XTI que tienen ahora un 25% de descuento en Amazon. Por menos de 30€ tienes las sandalias que te van a salvar el verano, ¡y son comodísimas!

Claves de estas cuñas de esparto

Cuñas de 7 cm forradas en yute, un material natural y muy ligero.

Fabricadas en antelina suave con un acabado muy elegante.

Suela de goma antideslizante que viene de maravilla.

Disponibles en varios colores.

Comprar en Amazon por (39,95) 29,95€

Así son las sandalias que deberías tener en tu armario

Si te piden que asocies el verano con un calzado, ¿por qué elegirías unas cuñas de esparto? Porque tienen un diseño que combina lo mejor de la altura de un tacón, la estabilidad de una plataforma y el toque mediterráneo del esparto. Por eso, las sandalias con cuña de XTI son estupendas en esta época del año.

Van a combinar con cualquier outfit, sujetan perfectamente gracias a las tiras que se ajustan al tobillo y además las puedes usar durante horas que no te dolerán los pies. Son tu nuevo must-have del verano, ahora tiradas de precio.

Cómo combinar unas cuñas como estas

La realidad es que las sandalias tipo de cuñas de esparto combinan con todos los looks que te puedas imaginar, pero estas son algunas ideas para llevarlas a la última:

Con vestidos largos estampados para un look más relajado.

Con jeans pitillo, porque estilizan la silueta.

Con shorts y blusas para el día.

Con faldas midi o mini, tanto de día como de noche.

Para eventos al aire libre, como cenas informales e incluso un bautizo o comunión.

Comprar en Amazon por (39,95) 29,95€

No hay reglas para combinar unas cuñas de esparto, así que necesitas estas de XTI rebajadas a menos de 30€ solo por tiempo limitado. Son la mejor inversión que puedes hacer esta temporada.

Las 10 mejores piscinas desmontables del 2024: recomendaciones de productos y preguntas frecuentes

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.