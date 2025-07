El protector solar capilar que tienes que aplicarte antes de ir a la playa o la piscina (hace maravillas)

¿Cómo proteges tu pelo en verano? Y no me digas que poniéndote una gorra o un sombrero, porque aunque ayudan, no son suficientes. El sol, el cloro de la piscina y la sal del mar hacen estragos en tu melena y en septiembre pagarás las consecuencias con un cabello seco, encrespado, puntas abiertas y hasta pérdida de color si llevas tinte. Y la solución es tan sencilla como utilizar un buen protector solar capilar.

De hecho, el verano pasado descubrí el protector solar capilar de Valquer y fue la primera vez que llegué a septiembre con una melena cuidada, bonita y sin daños por la exposición solar. Este año repito, y mucho más ahora que está rebajado un 26% en Amazon por tiempo limitado. Los 12€ mejor invertidos de todo el verano.

Claves de este protector solar capilar

Contiene Vitamina B5 para hidratar y nutrir durante la exposición solar.

Combina Filtros UV que protegen del sol, el viento, la sal y el cloro.

Tiene una función acondicionadora que te ayuda a desenredarlo.

Es ideal para cabellos teñidos, porque evita la pérdida de color.

Así es el producto protector viral de Valquer

El protector solar capilar de Valquer habla por sí solo, porque está formulado para eliminar los daños que provoca el sol, el cloro y la sal en nuestra melena. Y no, no es suficiente con protegerte con una gorra o un sombrero, porque no siempre que sales a la calle la llevas ni son accesorios que tengan filtros UV.

Lo mejor es que es un producto todoterreno que protege del sol, pero también te vendrá ideal si tienes el pelo teñido o demasiado seco, porque hidrata a la vez. Y se acabaron los tirones al desenredarte, porque tiene una función suavizante que te deja el pelo con una sensación brutal.

Cómo aplicártelo paso a paso

Si quieres que este protector de verdad funciona y no malgastar producto, estos son los pasos para aplicarlo de forma correcta:

Agita bien el envase antes de usarlo para que los ingredientes se mezclen bien. Aplícalo sobre el cabello seco o húmedo, ideal antes de salir de casa, a unos 15 cm de distancia en medios y puntas. No te lo enjuagues, porque tiene que actuar durante la exposición al sol. Reaplica cada pocas horas, sobre todo después de bañarte. Utilízalo en tu día a día, no solo en la playa o la piscina, porque el pelo también sufre en ambientes muy secos.

En 5 sencillos pasos, lucirás la melena más bonita más bonita que hayas tenido jamás, libre de los daños que provoca el sol, el cloro y el agua del mar. Aprovecha que este protector solar capilar está rebajadísimo, ¡merece mucho la pena!

