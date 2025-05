El kit de maquillaje rebajado con los 3 productos que necesitas para un make-up de verano: ¡te va a encantar!

El verano está a la vuelta de la esquina, y seguro que en esta época del año cambias tu maquillaje. Dejas atrás las fórmulas más pesadas por otras más ligeras, le das un toque de color y te atreves a que se te vaya la mano con el iluminador o el glitter. Y es que el verano está para disfrutarlo. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de hacerlo? Con un buen kit de maquillaje que incluya todo lo necesario para conseguir un lookazo.

Cuando llega el calor muchas prescindimos de la base de maquillaje y dejamos la piel morena al natural. En cambio, lo que nos apetece es añadirle un toque de rubor a las mejillas, tener una buena máscara de pestañas para una mirada de infarto y el toque definitivo, un labial fijo que aguante todo lo que le eches. No necesitas más.

Y precisamente estos tres productos son los que contiene este kit de maquillaje The Love One Kit de 3INA. Tres de sus superventas ahora se unen en un pack para que ahorres, y encima está rebajado un 20% en Amazon solo por tiempo limitado. Conseguir un look estupendo este verano no te costará más de 30€, ¡date prisa!

Comprar en Amazon por (36,95) 29,56€

Kit de maquillaje The Love One Kit de 3INA

El kit de maquillaje The Love One Kit de 3INA contiene tres productos icónicos de la marca con los que vas a conseguir un look increíble este verano. ¿Cuáles son?

El primero es la máscara de pestañas The Every Single Day Mascara, con una fórmula muy hidratante que querrás utilizar a diario. Es en el tono 900, un negro intenso que le dará profundidad y altura a tu mirada.

Por otro lado, contiene dos productos en su icónico tono 503, un nude rosado que sienta de maravilla a todo tipo de pieles. Y lo encontrarás en formato colorete con The Blush y en su labial fijo The Longwear Lipstick que se mantiene intacto en tus labios.

Además, una de las grandes ventajas de este kit de maquillaje de 3INA rebajado: los tres productos son de alta pigmentación, veganos y libres de crueldad animal. Vas a hacer maravillas con estos tres cosméticos superventas, ¡ahora por menos de 30€!

