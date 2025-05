¿Dónde ver Las Berrocal, el nuevo docureality que está en boca de todos?

¿Te gustan los documentales que siguen la vida de las influencers o celebrities? Entonces, deberías añadir a tu lista Las Berrocal, el primer docureality de Movistar Plus+ protagonizado por un clan de cuatro mujeres con una personalidad arrolladora. Sus cuatro episodios —de 50 minutos cada uno— siguen la vida de Vicky Martín Berrocal, su madre, su hermana y su hija.

Glamour, éxito, luces, sombras, emociones, sentido del humor... Las Berrocal te sumerge en el mundo de cuatro mujeres que tienen una forma muy particular de mirar la vida, pero a pesar de todo se apoyan mutuamente. Esta es la apuesta de Movistar Plus+ por el docureality, y ya está disponible por solo 9,99€ al mes (o 99,90€ si eliges la suscripción anual).

El catálogo de Movistar Plus+ es tan amplio que no imaginarás todo el contenido que tienes a tu disposición por un precio tan bajo. Puedes suscribirte, seas del operador que seas, y disfrutar de Las Berrocal, de las mejores series originales, un estreno de cine al día, documentales y el mejor deporte. ¿Quieres saber todo lo que incluye?

Así es Las Berrocal, el primer docureality original de Movistar Plus+

Vicky Martín Berrocal es el motor de esta familia formada por cuatro mujeres con carácter y una personalidad que no deja indiferente a nadie. La actriz y diseñadora no es la única protagonista de este docureality de Movistar Plus+, porque también participan Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Alba Díaz Martín. Ella, su hermana, su madre y su hija abren las puertas de sus casas y de sus vidas para contarnos cómo es la relación que las une y cuál es su historia familiar.

Vicky se encuentra en un momento estupendo, porque tiene un pódcast de éxito —A solas con— y una prestigiosa firma de novias. Sin embargo, su propósito es volver a la moda flamenca que dejó atrás hace 10 años. ¿Cómo lo hará? No será fácil compaginarlo con su vida actual, pero lo que está claro es que contará con el apoyo incondicional de su familia, con Las Berrocal.

El primer episodio de este docureality ya está disponible en Movistar Plus+, mientras que los tres restantes —de 50 minutos cada uno— llegarán los próximos martes. Y lo mejor es que podrás disfrutar al completo por solo 9,99€ al mes, seas del operador que seas, y te estarás ahorrando un 17%, porque pagarás por 10 meses y en realidad disfrutarás de todo el contenido durante 12.

Tu suscripción a Movistar Plus+ incluye las mejores series originales, un estreno de cine al día con la mejor oferta, los documentales más importantes, programas míticos, más de 80 canales, el mejor fútbol, tenis, baloncesto, rugby y pádel. Te guste lo que te guste, lo vas a encontrar en Movistar Plus+ por solo 9,99€ al mes, y con la ventaja de poder compartir tu cuenta con quien quieras, porque incluye reproducción en dos dispositivos a la vez sin importar la ubicación. ¿A qué esperas para suscribirte?

