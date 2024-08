¿Te han robado el móvil? Samsung te ayuda con un 29% de descuento para comprar otro y un 25% en Samsung Care+

¿Te han robado el móvil este verano? En esta época del año es cuando se producen más hurtos, porque pasamos mucho más tiempo en la calle y a veces descuidamos nuestros objetos personales cuando estamos en la playa o en la piscina. Supone perder el dispositivo que nos acompaña a todas partes, el dinero de la inversión que hicimos en él y probablemente todos nuestros archivos. Este verano, Samsung.com se ha propuesto hacerte más leve el robo del móvil con un descuento del 29% para comprarte otro smartphone y otro del 25% en un seguro antirrobo para el nuevo dispositivo.

Si has sido víctima de un robo, lo primero que debes hacer es utilizar la herramienta Find My Mobile de la Samsung o Find My Device de Google, para localizar tu dispositivo. Si no lo consigues o no puedes recuperarlo, estas apps permiten hacer sonar una alarma, bloquear el dispositivo o borrar todos los datos para que nadie pueda acceder a ellos.

Consigue aquí tu descuento si te han robado el móvil

Cuando pasa estos sabemos que, además del mal trago, lo peor es tener que comprarte otro dispositivo, sobre todo si habías hecho un gran esfuerzo económico. Por eso, Samsung.com te da un 29% de descuento para comprarte uno de sus dispositivos y que el robo duela un poco menos. Pero las ventajas no terminan aquí: también conseguirás un 25% de descuento en su seguro antirrobo Samsung Care+, financiación al 0% TAE hasta en 36 meses y la posibilidad de recuperar toda tu información si tenías una cuenta en Samsung Cloud.

Y ahora sí, te contamos los pasos que debes seguir para conseguir tu descuento y que el susto sea un poco más llevadero.

Cómo obtener el descuento de Samsung.com si te han robado el móvil

Solicitar el descuento de Samsung.com si te han robado el móvil es tan sencillo que podrás hacerlo en solo 4 pasos. El primero es enviar tu factura de compra, el IMEI del móvil robado (lo puedes encontrar en la caja del dispositivo), una copia de la denuncia y una copia de tu DNI a tienda.online@samsung.com.

El equipo de la tienda online de Samsung.com validará la documentación enviada y en muy pocos días recibirás en tu correo electrónico un código del 29% de descuento para comprarte otro móvil. Con él, podrás acceder a una página exclusiva de Samsung para encontrar el dispositivo perfecto, como uno de los nuevos Galaxy Z Fold6 o Z Flip6, el Galaxy S24 Ultra o el Galaxy A55 5G, y adquirirlos en la tienda online.

Podrás aplicar el cupón en la compra de cualquiera de los smartphones disponibles y también recibirás un 25% de descuento para contratar el seguro antirrobo Samsung Care+. Si en algún momento te roban el dispositivo (que esperemos que no vuelva a ocurrir), estará totalmente protegido y te evitarás otro disgusto. Además, también podrás financiar tu nuevo smartphone hasta en 36 meses sin intereses.

Consigue aquí tu descuento si te han robado el móvil

Además, Samsung.com también nos da algunos consejos para evitar que te vuelvan a robar el móvil o, al menos, que si ocurre sea un poco más llevadero:

Haz siempre una copia de seguridad de tus archivos en Samsung Cloud.

Activa la función 'Busca mi dispositivo'.

Recuerda tener un buen seguro como Samsung Care+.

No pierdas de vista tu smartphone, sobre todo en lugares concurridos como la playa, la piscina o las fiestas.

Esto es lo que puedes hacer para prevenir futuros robos, pero si ya ha ocurrido y lo has denunciado, recuerda solicitar un descuento para la compra de tu nuevo smartphone en la tienda online de Samsung.com. Y no olvides añadair al carrito el seguro antirrobo Samsung Care+, por si las moscas.