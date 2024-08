El smartphone de gama media que ahora tiene un precio megabajo en AliExpress: ¡llévatelo por menos de 140€!

¿Quieres comprarte un móvil nuevo y no sabes por cuál decantarte? Tanto si has elegido cambiar de dispositivo porque tus necesidades han cambiado, porque el tuyo ya no funciona como debería o simplemente por un capricho, estás en el sitio adecuado. Los smartphones nos acompañan en el día a día para jugar, trabajar, crear contenido o simplemente para desconectar de la rutina. Así que acertar con la compra de un buen modelo es muy importante.

Por eso, antes de decantarte por un modelo u otro necesitas tener muy en cuenta cuáles son tus necesidades y, en base a eso, priorizar unas características u otras. Sin embargo, también es importante que tengas en cuenta que hay infinidad de smartphones de gama media con muy buenas prestaciones para los que no tienes que invertir un dineral. Y podrás seguir haciendo fotos increíbles, con un rendimiento espectacular y una batería que de verdad te siga el ritmo.

Además, los Big Save Days de AliExpress te ayudan a ahorrar mucho más en la compra de tu nuevo dispositivo. El gigante del comercio electrónico acaba de rebajar el smartphone Xiaomi Redmi Note 13 solo durante unos días, así que aprovecha que tiene una oferta del 35% para conseguirlo tirado de precio.

Comprar en Amazon por (209,99) 136,37€

El smartphone Xiaomi Redmi Note 13 es un dispositivo con una pantalla AMOLED FHD+ de 120 Hz que es perfecta para visualizar cualquier contenido. Lo hemos fichado en color azul, aunque también está disponible en negro y en verde.

Uno de sus puntos fuertes, y también uno de los aspectos que más valoran los consumidores, es su cámara principal ultranítida de 108 MP. A esta se suma una cámara macro de 2 MP y otra ultra gran angular de 8 MP para crear retratos alucinantes.

Además de dar rienda suelta a su creatividad con este sistema de cámaras, también disfrutarás de un procesador Snapdragon® de alto rendimiento. Llega con 128 GB de ROM, una RAM ampliable y también una batería de hasta 5000 mAh que te sigue siempre el ritmo.

Este smartphone Xiaomi tiene un diseño a prueba de salpicaduras IP54 y tecnología Wet Touch para mejorar el reconocimiento del panel táctil. Es un móvil todoterreno que ahora puede ser tuyo por menos de 140€ si aprovechas la promo de AliExpress.