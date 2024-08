Amazon tira el precio de este potente smartwatch HUAWEI ¡con unos auriculares inalámbricos de regalo!

¿No tienes ni has tenido nunca un smartwatch? Quizá piensas que no necesitas un reloj inteligente, que ya tienes uno convencional y otros dispositivos electrónicos, pero cuando lo pruebes probablemente te arrepentirás de no haberlo hecho antes. Estos dispositivos han pasado de ser accesorios a convertirse en imprescindibles en el día a día de muchas personas. Combinan diseño y tecnología, así que son un compañero de vida muy versátil para las personas activas y las más deportistas.

Un smartwatch se encarga de conectar la vida física y digital, porque podrás acceder a funciones de salud, a modos deportivos, recibir notificaciones de tu smartphone y hasta pagar con tarjeta. Todo desde tu muñeca y sin necesidad de tener el móvil siempre encima. A través de una app, podrás controlar tu estilo de vida o tu rendimiento deportivo, incluso hay relojes inteligentes que te dan consejos para mejorar tu físico.

Si te ha convencido lo que te hemos contado, te va a encantar el smartwatch HUAWEI Watch Fit 3, porque Amazon ha lanzado un pack que incluye también los auriculares inalámbricos FreeBuds SE 2. Podrás llevarte ambos dispositivos con un 23% de descuento, ¡así que no te gastarás más de 160€ en los dos!

Comprar en Amazon por (208) 159€

El smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 es un dispositivo de última generación que tiene todo lo necesario para que puedas sacarle el máximo partido. Con una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas y 1500 nits de brillo máximo, verás toda la información de un vistazo incluso en condiciones de alta luminosidad.

Es un reloj inteligente ultrafino que no pesa y al mismo tiempo tiene un diseño de lo más elegante. Podrás acceder a los modos de salud más habituales, como la medición de la frecuencia cardíaca, del nivel de oxígeno en sangre o la calidad del descanso nocturno.

Y si eres deportista, también tendrás a tu disposición varios modos deportivos para medir tu rendimiento, hagas el deporte que hagas. Este smartwatch HUAWEI hace un análisis de las calorías, incorpora GPS e incluso te echa una mano con tus entrenamientos.

Comprar en Amazon por (208) 159€

Si no te parece suficiente, incluye en el mismo pack los auriculares inalámbricos FreeBuds SE 2, que tienen 40 horas de autonomía y un diseño muy ergonómico para utilizarlos durante horas sin molestias. Uno de los packs del momento, que ahora tiene un súper 23% de descuento en Amazon. ¡Consíguelo ya!