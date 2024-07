PcComponentes tira el precio de la silla gaming más buscada: ahora está rebajada 85€

Pasar largas horas frente al ordenador puede ser una experiencia agotadora, especialmente cuando la silla gaming que eliges no cumple con tus expectativas. La incomodidad, el mal soporte y la postura incorrecta no solo afectan tu rendimiento en el juego, sino también tu bienestar general. Las sillas convencionales, a menudo, no están diseñadas para soportar las demandas intensivas de los gamers ni para proporcionar el confort que realmente necesitas para mantener la concentración y la energía durante tus sesiones.

Hemos observado el catálogo de PcComponentes y hemos encontrado una silla gaming que ha sido diseñada para transformar tu experiencia, la VALK Nyx. Pensada para aquellos que buscan un equilibrio perfecto entre confort y funcionalidad, es la respuesta a tus problemas de comodidad y soporte. Su diseño innovador está hecho para adaptarse a tus necesidades y mejorar tu experiencia de juego. No solo ofrece un ajuste excepcional y apoyo ergonómico, sino que también está disponible con un descuento del 31%.

Comprar en PcComponentes por (274,99) 189,99€

¿Te imaginas una silla que, además de ofrecerte comodidad extrema, también te hace sentir como un verdadero titán mientras juegas o trabajas? La silla gaming VALK NYX es precisamente eso. Inspirada en la diosa de la noche que incluso Zeus temía, NYX está diseñada para aquellos que buscan una experiencia insuperable su espacio de juego o oficina.

Esta silla destaca por su acolchado de espuma moldeada en frío, un material de alta gama que proporciona un confort duradero y resistente. Con una densidad de 55 kg/m3, superior al de muchas sillas de gama media-alta, el NYX garantiza que tu asiento no se deformará con el tiempo, manteniendo su forma y soporte. Además, el respaldo ergonómico se ajusta a la perfección a la forma de tu espalda y se reclina hasta 160º, permitiéndote ajustar tu posición para trabajar, jugar o incluso tomar una siesta. La base ancha de 70 cm asegura estabilidad sin importar cómo de intensas sean tus sesiones de juego.

Otro punto a favor de la NYX es su piel sintética microperforada que minimiza el calor y mejora la transpiración. Los detalles, como los reposabrazos ajustables en 2D y los cojines regulables, ofrecen un soporte adicional para tu cuello y lumbar, adaptándose a tus necesidades y preferencias.

Las ruedas deportivas de nylon, con un diámetro de 60 mm, permiten un movimiento suave y silencioso en cualquier tipo de suelo, mientras que la estructura de acero y el pistón elevador de clase 4 garantizan una resistencia impecable para gamers de hasta 120 kg.

Ahora es el momento perfecto para hacerte con la NYX. ¡Aprovecha nuestro descuento de 85 euros y transforma tu espacio con esta silla que combina diseño innovador y confort supremo!