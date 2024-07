Amazon rebaja a menos de 30€ (antes 50€) la mochila de viaje más utilizada este verano

¿Ya has empezado a planear las vacaciones de verano? No importa si viajas en avión, en tren o en coche, si eres más de playa o de montaña, ni si prefieres patearte una ciudad entera o tumbarte al sol para desconectar de la rutina. Cada escapada es única, pero seguro que te apetece llevarte medio armario sin necesidad de pagar un plus por el equipaje ni ir cargado. Por eso, las mochilas de viaje llevan muchos meses siendo la solución y están arrasando este verano. Son cómodas, tan compactas como para llevarlo todo contigo y tan pequeñas como para no tener que facturar.

Estas mochilas de viaje tienen un diseño que permite aprovechar mucho mejor el espacio disponible, así que podrás meter muchas más cosas de las que a priori puedas imaginar. Tienen un bolsillo de grandes dimensiones para la ropa, otro para guardar un par de zapatillas, pequeños compartimentos para los accesorios e incluso también para la ropa mojada. Y las hay que también tienen puertos USB para cargar cualquier dispositivo electrónico durante el viaje.

Ya entiendes por qué arrasan, ¿no? Pues todavía te falta un motivo, porque la mochila de viaje de EZUOLA es una de las más vendidas de Amazon y ahora tiene un 41% de descuento por tiempo limitado. Un chollo para viajar ¡por menos de 30€!

Mochila de viaje de EZUOLA

La mochila de viaje de EZUOLA mide 40 x 20 x 25 centímetros, tiene una capacidad de 20 litros y solo pesa 650 gramos. Por supuesto, cumple con la normativa de las principales aerolíneas para no tener que facturar el equipaje y poder llevarlo siempre contgo.

Si por algo destaca esta mochila es por tener mucho espacio y muchos compartimentos. Tiene uno ampllio con apertura estilo maleta para aprovecharlo mejor, un bolsillo acolchado para el ordenador o cualquier dispositivo electrónico, bolsillos laterales para botellas de agua y uno de seguridad en la parte trasera para la documentación o el dinero.

Además, también tiene un puerto de carga USB para cargar el smartphone o cualquier otro dispositivo, algo que es especialmente útil sobre todo en viajes de trabajo. Nosotros la hemos fichado en color negra, pero está disponible en verde, morado, rosa o azul, entre otros.

Cabe perfectamente debajo del asiento y en los compartimentos superiores del avión. Además, las asas están acolchadas para que puedas llevarla a cualquier parte sin que te duela el cuello ni los hombros. ¡Por algo esta mochila de viaje está arrasando!