Dile adiós al calor este verano: Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2024 en ventiladores y aires acondicionados

Si eres cliente Prime de Amazon, seguro que ya sabes que estamos en esos días en los que se celebra los Prime Days de Amazon, dos días que todos esperamos para ahorrarnos un buen pellizco en nuestras compras. Si el año pasado todos sus clientes de suscripción Premium del mundo consiguieron ahorrar más de 2.400 millones de euros, ¿qué nos deparará esta nueva edición del Amazon Prime Day 2024?

Estos dos días de julio con ofertas Amazon Prime Day están para aprovecharlos al máximo y que te lleven a casa sin gastos de envío, todos esos artículos que has ido apuntando en tu lista de deseos con precios rebajados. Bueno, todo hay que decirlo: estas ofertas del Amazon Prime Day 2024 son exclusivas para sus clientes de suscripción, pero puedes suscribirte ahora mismo desde este enlace para que también puedas sacar provecho.

La verdad que es de agradecer que los Prime Days de Amazon se celebren en esta segunda quincena de julio, justo cuando las temperaturas empiezan a subir sin parar en los termómetros. Lo que hace que tener en casa un ventilador o un aire acondicionado que nos refresque sea totalmente imprescindible. Por eso, aprovecha los descuentazos del Amazon Prime Day 2024 en las mejores marcas de aparatos de para refrescar el hogar:

Si tu casa es bastante calurosa y necesitas un aparato potente que baje la temperatura pero no tienes hueco en la pared para un aire acondicionado, no pasa nada, para eso está este aire acondicionado portátil Comfee. Una de las mejores ofertas del Amazon Prime Day. Se trata de un enfriador de aire silencioso de bajo consumo que no lleva tubo exterior, sino que va en el suelo y se enchufa a la red eléctrica para funcionar. El COMFEE Pingüino es considerado un refrigerador 3 en 1 ya que enfría, ventila y deshumidifica y, además, tiene cuatro ruedas para que puedas moverlo por la casa de una estancia a otra cómodamente. Clase de eficiencia energética A.

Si quieres un aparato para enfriar la casa más económico y pequeño de tamaño, el tuyo entonces es este ventilador de Honeywell TurboForce. Su diseño compacto te permite tanto anclarlo en la pared como colocarlo en una superficie plana como, por ejemplo, en la mesa de trabajo. Aunque sea pequeño, este ventilador es muy potente (se siente hasta a 7 metros de distancia), enfría superbien, viene con 3 niveles de velocidad, es silencioso y su cabezal ofrece una inclinación variable de 90º.

Otra alternativa también muy económica, práctica y funcional es este ventilador de pie oscilante de la marca Orbegozo. Se trata de un ventilador de suelo, con altura regulable y aspas de 40 cm que, gracias a sus 3 niveles de ventilación, te permite ajustar la cantidad y la velocidad del aire según tus preferencias. Viene también con rejilla de protección para evitar accidentes. Recuerda que esta oferta solo estará disponible en el Amazon Prime Day 2024.

Como última opción en ofertas de ventilación del Prime Day 2024, te proponemos el climatizador evaporativo Cecotec EnergySilence 3500, un aparato compacto de 65 W de potencia que cuenta con un depósito de agua de 3,5 L. Su uso es muy sencillo, bastará con llenar su depósito con agua, seleccionar su modo de funcionamiento y dejar que el aparato haga su magia. Para que puedas regular la intensidad del flujo de aire, cuenta con 3 velocidades ajustables. También tiene oscilación automática de 70º para que distribuir el aire por la habitación a tu gusto. Tiene forma de torre, ruedas de transporte y se controla por mando a distancia.