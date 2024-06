Las Ofertas de Verano han llegado AliExpress: descuentos de hasta el 70%, precios por los suelos y mucho más

Hay quien piensa que el verano no empieza hasta que no se da el primer baño en la piscina, se come un helado o se pega una buena fiesta para celebrar la llegada del calor. Nosotros defendemos que empieza realmente cuando llegan las Ofertas de Verano de AliExpress, porque el gigante del comercio electrónico acaba de lanzar una campaña con descuentos de hasta el 70% en infinidad de productos. En su catálogo encontrarás todos los imprescindibles que necesitas para vivir el verano por todo lo alto.

¿Cómo aprovechar las mejores ofertas de AliExpress? Solo necesitas hacerte una lista de deseos, navegar por su catálogo y añadir al carrito todos los productos rebajados que te apetezcan. No podrás resistirte a los precios más bajos de todo el año en informática, telefonía, hogar, moda, belleza y mucho más. Y por si fuera poco, también vuelven los cupones AliExpress, con los que podrás ahorrar más de 180€ en tus compras. ¡Toma nota!

SSES04 : 4€ de descuento en compra mínima de 29€

: 4€ de descuento en compra mínima de 29€ ESSS08 : 8€ de descuento en compra mínima de 59€

: 8€ de descuento en compra mínima de 59€ ESSS12 : 12€ de descuento en compra mínima de 89€

: 12€ de descuento en compra mínima de 89€ ESSS18 : 18 de descuento en compra mínima de 129€

: 18 de descuento en compra mínima de 129€ ESSS25 : 25€ de descuento en compra mínima de 179€

: 25€ de descuento en compra mínima de 179€ ESSS40 : 40€ de descuento en compra mínima de 269€

: 40€ de descuento en compra mínima de 269€ ESSS80: 80€ de descuento en compra mínima de 499€

Las ofertas de AliExpress son la oportunidad perfecta para darte un capricho y renovar tu smartphone, hacerte con algún dispositivo electrónico o convertir tu hogar en inteligente con cualquier pequeño electrodoméstico. Queremos que aproveches como nadie estos descuentos AliExpress, así que recopilamos 4 chollos que no vas a poder dejar escapar. Dale la bienvenida al verano con precios alucinantes en las marcas más top y los cupones que te harán ahorrar en cada compra ¡solo hasta el 23 de junio!

Apple iPhone 15 Pro MAX

Está considerado uno de los mejores smartphones del mercado. El iPhone 15 Pro MAX es el modelo más avanzado de Apple y ahora puedes ahorrarte más de 400€ en su compra gracias a los descuentos de AliExpress. Destaca por su diseño de titanio súper resistente, con una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas y una resolución de 1.290 píxeles.

Incluye el potente chip A17 Pro, el clásico sistema de tres cámaras Pro con todas las comodidades y una batería que ofrece hasta 95 horas de reproducción de audio. Disfrutarás de la última tecnología del mercado al mejor precio con los cupones descuento AliExpress. ¡Aprovecha el chollo!

Comprar en AliExpress por (1.884,29) 1.208,99€

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6

Otro básico para el verano, ahora que abundan los planes al aire libre, es el smartwatch Samsung Galaxy Watch 6. Este modelo llega con una esfera redonda que se asemeja a los relojes convencionales, aunque con un 20% más grande que los diseños anteriores. Es muy fino, delgado, ligero y con correas intercambiables para poder adaptar el smartwatch a tus outfits o a tu estado de ánimo.

A nivel de prestaciones, se define como el smartwatch de Samsung más potente hasta la fecha con un procesador un 18% más rápido que los mdelos anteriores. Te sigue el ritmo en cualquier momento con una batería que carga en tiempo récord y que aguanta hasta 40 horas. Incluye varios modos deportivos, las funciones de salud más avanzadas y ahora es una de las mejores ofertas de AliExpress porque está rebajadísimo.

Comprar en AliExpress por (351,57) 187,42€

Apple AirPods Pro de 2ª generación

Si te has decidido por el iPhone anterior, estos AirPods Pro de Apple son perfectos para combinarlos. Tienen una calidad de audio sublime y en absoluto comparable a nada que te puedas imaginar, porque incluyen el chip H2 que oferce cancelación de ruido inteligente, sonido tridimensional y una antástica autonomía. Es un 100/100 en todos los sentidos.

Lo mejor de estos AirPods rebajados en las ofertas de AliExpress es que podrás elegir entre varios modos de sonido en función del ambiente o del tipo de música que te apetezca escuchar. Y siempre ofrece el punto justo para que te sumerjas en tu música favorita sin perder contacto con el mundo exterior. ¡Cuestan menos de 150€!

Comprar en AliExpress por (318,71) 133,86€

Freidora de aire Aigostar

¿Buscas el pequeño electrodoméstico perfecto para tu cocina? Esta freidora de aire Aigostar lo tiene absolutamente todo, porque te ayudará a cocinar los platos más deliciosos y saludables este verano. Su capacidad XXL de 8 litros es perfecta para cocinar varias raciones y además tiene 1700 vatios de potencia para hacerlo en tiempo récord.

Por supuesto, incorpora la famosa tecnología de circulación de aire de Aigostar para que disfrutes de tus alimentos favoritos, con el sabor de siempre y con un 80% menos de grasa. Esta freidora de aire rebajada en AliExpress tiene hasta 12 programas preestablecidos e incluye un completo recetario para que prepares los platos más originales.

Comprar en AliExpress por (129,99) 64,99€

¿Ya sabes cuál de estos chollos vas a incorporar a tu rutina este verano? Las ofertas de AliExpress son súper amplias y llegan a todas las secciones, así que estarás un paso más cerca de conseguir todos tus imprescindibles para el verano con descuentos de hasta el 70%. Recuerda aplicar los códigos descuento de AliExpress y comienza el verano con grandes chollos ¡solo hasta el 23 de junio!