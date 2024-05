Amazon rebaja este soporte de pared para ver la tele más cómodo ¡por menos de 20€!

¿Alguna vez has pensado en colgar la tele en alguna pared de tu casa? Si lo has hecho, quizá has descartado rápidamente la idea porque has pensado que era demasiado engorroso o no iba a quedar del todo bien. Pero la realidad es que los soportes de pared están ganando mucho protagonismo por todas las ventajas que ofrecen: desde ver la tele en una postura mucho más cómoda y mejorar la experiencia visual hasta ganar espacio en el salón. Además, es una alternativa que ayuda a darle un aspecto mucho más moderno y elegante a tu salón.

Existen diferentes tipos de soportes para pared, así que decantarte por uno u otro dependerá de tus necesidades y de la disposición de tu hogar. Hay algunos que mantienen la televisión en una posición fija, otros inclinables o giratorios, incluso de brazo extensible. Sea como sea, la prioridad es que disfrutes de tus pelis, series o deportes favoritos en una posición mucho más cómoda. Y también que puedas ganar algo de espacio en los muebles del salón.

¿Buscas la opción perfecta? Entonces, tienes que conocer el soporte de pared para televisión PERLESMITH, a la venta en Amazon y ahora con un 42% de descuento por tiempo limitado. Dale una oportunidad e instálalo en casa ¡por menos de 20€!

Soporte de pared para televisión PERLESMITH

El soporte de pared para televisión PERLESMITH es el accesorio perfecto para cualquier hogar, mucho más porque está diseñado para adaptarse a televisores planos y curvos de entre 13 y 42 pulgadas.

Tiene muchos puntos fuertes, pero uno de ellos es que se puede inclinar desde 5º hasta -15º para encontrar siempre el ángulo perfecto. También rota hacia izquierda o derecha en 90º, aunque el ángulo máximo dependerá del tamaño del dispositivo.

Este soporte de pared está diseñado para soportar hasta 20 kilos de peso. Así, ahorrarás espacio en muchos otros rincones de tu casa y conseguirás una estética mucho más atractiva y elegante.

Tampoco deberás preocuparte por la instalación, porque incluye todos los elementos necesarios y una completa guía para poner este soporte de pared en tiempo récord. Se coloca hasta 69 mm contra la pared, pero puede extenderse hasta 368 mm para adaptarse perfectamente a todas las necesidades. ¡Fíchalo ahora a un súper precio!