La solución definitiva para evitar que la ropa se arrugue en tu maleta este verano

¿Cuántas veces has hecho la maleta para tus vacaciones y al llegar a tu destino te has encontrado tus outfits favoritos muy arrugados? Nos pasa a todos, aunque doblemos las prendas estratégicamente y tengamos todo el cuidado del mundo. Pero hay una solución muy eficaz y que casi no ocupa espacio: ¡llevar una plancha vertical en la maleta! Será como tener una plancha de las de toda la vida, pero que permite eliminar las arrugas con el nivel de vapor que elijas en tiempo récord y directamente en la percha.

Las planchas de vapor son muy fáciles de utilizar. Solo necesitas rellenar el depósito de agua y dejar que el dispositivo haga el resto. El vapor de agua caliente penetra en las fibras del tejido, eliminando las arrugas y dejando tus prendas favoritas listas para confeccionar un lookazo. Y si en algún momento lo necesitas, también sirven para refrescar los tejidos, acabar con las bacterias y los malos olores.

Una de las mejores opciones del mercado es la plancha vertical de vapor Ufesa Steam Style Compact. Es un modelo que arrasa en ventas y que además ahora tiene un súper 40% de descuento en Amazon por tiempo limitado. ¡Consíguelo ya sin gastarte menos de 25€ y presume de looks este verano!

Comprar en Amazon por (39,99) 23,90€

Plancha vertical de vapor Ufesa Steam Style Compact

La plancha vertical de vapor Ufesa Steam Style Compact es el accesorio que sí o sí tienes que guardar en la maleta para acabar con las arrugas de todas tus prendas. Es pequeña y compacta, así que podrás meterla en cualquier hueco sin que te quite espacio.

Su potencia de 1700 vatios acaba con las arrugas más complicadas. Pero lo mejor es que tiene dos niveles de vapor que se adaptan a todo tipo de tejidos, incluso a los más delicados y sensibles. Se calienta en solo 25 segundos y podrás utilizarla tanto en posición vertical como horizontal.

Esta plancha vertical no solo acaba con las arrugas, sino que también deesinfecta y desodoriza las prendas para acabar con las arrugas y los malos olores en segundos.

Y para hacer estos dispositivos mucho más versátiles, esta plancha vertical Ufesa incluye un acesorio para los tejidos más gruesos y un cabezal de acero inoxidable extragrande. Sean como sean sus prendas, este dispositivo top ventas es todo lo que necesitas meter en la maleta ¡por menos de 25€!