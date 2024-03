Llega a España el producto más viral de Maybelline: descubre el Glow multifunción que puedes usar como quieras

El Instant Perfector Glow Multiusos de Maybelline es el cosmético que puedes utilizar como quieras: prepara, unifica, define o ilumina tu rostro en cuestión de segundos.

Conseguirás un acabado natural con mucho Glow en un solo click.

El mundo del maquillaje es muy amplio, pero tiene dos reglas no escritas que toda amante del make up conoce perfectamente. La primera es que hay que estar alerta de las tendencias y si surge la oportunidad de probar un producto que se ha hecho viral en redes sociales, ¿por qué no hacerlo? La segunda es que los cosméticos multitask siempre son un sí rotundo, porque cubren distintas necesidades sin tener una infinidad de productos. Quizá pienses que no es posible reunir los dos requisitos en un mismo cosmético, pero el Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline New York llega dispuesto a romper las reglas. Es un producto de Maybelline que se ha hecho viral en muchos países y que por fin llega a España para que tú también lo uses, literalmente, como quieras. Un 4 en 1 que deja un acabado natural al instante con un efecto Glow que vas a amar. Además, cualquier fan del maquillaje sabe lo útil que es tener un producto multifunción: lo guardas en el bolso y sales de casa el doble de segura. ¿Un retoque rápido? ¿Un poco de iluminador porque han cambiado los planes? Sea como sea, con el Instant Perfector Glow conseguirás un acabado Glow en solo un click. Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline New York Sabemos que te mueres de ganas por descubrirlo todo sobre tu nuevo cosmético favorito. Cómo utilizarlo, qué puede aportar en tu rutina de make up y hasta el acabado que deja en tu rostro. Solo tienes que tener claro que para utilizarlo hay una norma: ¡aplícatelo como quieras! Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline Maybelline huye de las etiquetas en su nuevo cosmético y tú tampoco deberías intentar definirlo, porque este Glow va mucho más allá de todo lo que has probado hasta ahora. El Instant Perfector Glow 4-en-1 es un cosmético multiusos que puedes usar como quieras. Como una prebase, para ayudar a unificar el tono de la piel, para iluminar alguna zona del rostro o para definirlo. Además, como está disponible en seis tonos, podrás jugar con los que mejor te sienten para conseguir el resultado perfecto. Sea como sea, este nuevo cosmético de Maybelline te ayudará a conseguir un acabado natural con mucho Glow en cuestión de segundos. Su aplicación es súper sencilla y precisamente es otra de las claves. Basta con girar el aplicador hasta que haga click y su fórmula empiece a fluir por tu rostro. Aplícalo en las zonas que prefieras, ya sea como primer paso de tu rutina, como iluminador o contorno. La esponjita incorporada te permitirá extenderlo suavemente para un acabado Glow en tan solo un click.

No todos los productos te permiten preparar, unificar, definir e iluminar tu rostro con un solo gesto. Y todo mientras te mantienes fiel a las tendencias, porque el look Make Up No Make Up ha vuelto este año pisando fuerte. Son esos maquillajes naturales que nos permiten lucir un efecto buena cara, una piel jugosa y natural con ese toque Glow. No solo es tendencia para este año, sino que es uno de los objetivos que persiguen muchas mujeres tanto en el día a día como en las ocasiones especiales. Y con tu nuevo Instant Perfector Glow 4-en-1 de Maybelline estarás un paso más cerca de conseguirlo.

Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline New York

Todo lo que tienes que hacer es elegir el tono (o los tonos) que mejor encaje contigo y apostar por el nuevo cosmético viral de Maybelline. Un imprescindible para conseguir el efecto Glow en cualquier momento y con el que estarás lista para cada situación que se te presente. Ilumina, define, prepara, unifica... Pero lo más importante, ¡úsalo como quieras!